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Türkiye'de 45 ilin ihracatı yılın ilk yarısında arttı

Türkiye'de ocak-haziran döneminde 20 ilin ihracatı 1 milyar doların üzerine çıktı, 45 ilde ihracat artışı gerçekleşti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Temmuz 2025 10:18, Son Güncelleme : 11 Temmuz 2025 10:15
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Türkiye'de 45 ilin ihracatı yılın ilk yarısında arttı

Ticaret Bakanlığı, haziran ayına ilişkin faaliyet illerine göre ihracat verilerini açıkladı.

Buna göre İstanbul, geçen ay 3 milyar 762 milyon dolarla en fazla ihracat yapan il oldu. Kentin ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,2 azaldı.

İstanbul'u, 2 milyar 942 milyon dolar ve yüzde 30,5 artışla Kocaeli, 1 milyar 950 milyon dolar ve yüzde 12,8 artışla İzmir takip etti.

Kıymetli veya yarı kıymetli taşlar faslı, 485 milyon 133 bin dolarla İstanbul'un ihracatında ilk sırada yer aldı. Bu faslı, 392 milyon 312 bin dolarla kazanlar, makineler ve 391 milyon 235 bin dolarla örme giyim eşyası ve aksesuar izledi.

Kocaeli'de motorlu kara taşıtları 1 milyar 191 milyon 262 bin dolarla en fazla dış satım gerçekleştirilen sektör oldu. Bu faslın ardından 247 milyon 5 bin dolarla mineral yakıtlar, mineral yağlar, 222 milyon 457 bin dolarla elektrikli makine ve cihazlar geldi.

İzmir'in ihracatında mineral yakıtlar, mineral yağlar 520 milyon 781 bin dolarla ilk sırada yer aldı. Söz konusu faslı, 231 milyon 884 bin dolarla demir ve çelik, 165 milyon 496 bin dolarla kazanlar, makineler takip etti.

İlk üç ilin en fazla ihracat yaptığı ülkeler

İstanbul'un ihracatında 289 milyon 999 bin dolarla Almanya ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi 264 milyon 410 bin dolarla Amerika Birleşik Devletleri, 254 milyon 777 bin dolarla Birleşik Arap Emirlikleri izledi.

Kocaeli, en fazla ihracatı 304 milyon 793 bin dolarla Almanya'ya yaptı. Bu ülkenin ardından 249 milyon 728 bin dolarla İngiltere ve 189 milyon 21 bin dolarla İtalya sıralandı.

İzmir'in en fazla ihracat yaptığı ülke 166 milyon 379 bin dolarla Almanya oldu. Bu ülkeyi 143 milyon 435 bin dolarla Hollanda ve 131 milyon 690 bin dolarla İspanya takip etti.

Buna göre, ocak-haziran döneminde 20 il 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptı, 45 il de ihracatını artırdı.

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