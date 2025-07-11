İBB Yolsuzluk Soruşturmasında 10 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

POS Cihazı Kullanımında Yeni Zorunluluklar Geliyor
POS Cihazı Kullanımında Yeni Zorunluluklar Geliyor
Ödemeler dengesi verileri açıklandı
Ödemeler dengesi verileri açıklandı
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut hayatını kaybetti
2025 LGS Zor Muydu Kolay Mıydı?
2025 LGS Zor Muydu Kolay Mıydı?
LGS Sonuçları Açıklandı
LGS Sonuçları Açıklandı
PKK 41 Yıl Sonra İlk Kez Resmi Olarak Silah Bırakıyor
PKK 41 Yıl Sonra İlk Kez Resmi Olarak Silah Bırakıyor
FETÖ'nün Finans Yapılanmasına Yönelik Operasyonda 16 Gözaltı
FETÖ'nün Finans Yapılanmasına Yönelik Operasyonda 16 Gözaltı
Çanakkale açıklarında korkutan deprem!
Çanakkale açıklarında korkutan deprem!
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Kayseri'de zehir tacirlerine eş zamanlı operasyon: 17 gözaltı
Kayseri'de zehir tacirlerine eş zamanlı operasyon: 17 gözaltı
AK Parti'nin Kızılcahamam kampı bugün başlıyor
AK Parti'nin Kızılcahamam kampı bugün başlıyor
Sağlık Bakanlığı ve 4 Üniversiteye Rektör Ataması Resmi Gazete'de Yayımlandı
Sağlık Bakanlığı ve 4 Üniversiteye Rektör Ataması Resmi Gazete'de Yayımlandı
Hükümlülere Özel Rehabilitasyon Merkezleri Açılıyor!
Hükümlülere Özel Rehabilitasyon Merkezleri Açılıyor!
Ömer Çelik: Erdoğan konuşması kapsamlı ve derinlikli olacak
Ömer Çelik: Erdoğan konuşması kapsamlı ve derinlikli olacak
Gayrimenkul satışı ilk 6 ayda rekora koştu!
Gayrimenkul satışı ilk 6 ayda rekora koştu!
MSB Açıkladı: 12 Asker Nasıl Şehit Oldu?
MSB Açıkladı: 12 Asker Nasıl Şehit Oldu?
Bitcoin'de Tarihi Zirve: 112 Bin Dolar Sınırı Geçildi!
Bitcoin'de Tarihi Zirve: 112 Bin Dolar Sınırı Geçildi!
Kartalkaya Davasında Otel Sahibi Suçu Personele Attı
Kartalkaya Davasında Otel Sahibi Suçu Personele Attı
CHP Kurultay Davasında Görev Uyuşmazlığı Çözüldü
CHP Kurultay Davasında Görev Uyuşmazlığı Çözüldü
Bakanlıktan açıklama: Hayvan pazarları ne zaman açılacak?
Bakanlıktan açıklama: Hayvan pazarları ne zaman açılacak?
Şile Belediyesi'nde 8 Milyonluk Rüşvet İddiası: Başkan Kabadayı Gözaltında
Şile Belediyesi'nde 8 Milyonluk Rüşvet İddiası: Başkan Kabadayı Gözaltında
Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere Görevden Uzaklaştırıldı
Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere Görevden Uzaklaştırıldı
Not defterini teslim etti: Usulsüzlükleri tek tek yazmış
Not defterini teslim etti: Usulsüzlükleri tek tek yazmış
Danıştay Mahalleliyi Haklı Buldu: Harmandalı Çöplüğü Kapanıyor!
Danıştay Mahalleliyi Haklı Buldu: Harmandalı Çöplüğü Kapanıyor!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi kabul etti
Meteoroloji Alarm Verdi: Hafta Sonu Sıcaklıklar Zirve Yapacak
Meteoroloji Alarm Verdi: Hafta Sonu Sıcaklıklar Zirve Yapacak
Rekabet Kurulu'ndan, Google'a 355 milyon lira para cezası
Rekabet Kurulu'ndan, Google'a 355 milyon lira para cezası
MSB duyurdu! Bedelli askerlik ücreti belli oldu
MSB duyurdu! Bedelli askerlik ücreti belli oldu
2025-DGS Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı
2025-DGS Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı
İletişim Başkanlığı'ndan devir teslim töreni gerçekleşti
İletişim Başkanlığı'ndan devir teslim töreni gerçekleşti
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

İBB Yolsuzluk Soruşturmasında 10 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında aralarında şoförlerin de bulunduğu 10 şüpheli adliyeye sevk edildi. Detaylar haberimizde.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Temmuz 2025 10:51, Son Güncelleme : 11 Temmuz 2025 11:06
Yazdır
İBB Yolsuzluk Soruşturmasında 10 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında önemli gelişmeler yaşanıyor. Soruşturma kapsamında, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu ve İBB Başkan Danışmanı ve Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un şoförlerinin de aralarında bulunduğu 10 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Soruşturmanın Detayları

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, daha önce tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında çeşitli suçlamalar bulunuyor. Bu suçlamalar arasında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" yer alıyor. Soruşturma halen devam ediyor.

Gözaltına Alınan Şüpheliler

  • Fatih Keleş'in şoförü Hüseyin Yurttaş
  • Kadriye Kasapoğlu'nun şoförü Sabri Caner Kırca
  • Murat Ongun'un şoförü Kadir Öztürk
  • Mustafa Bostancı
  • Muhasebeci Zafer Çimen
  • İş insanları Salih İlhan ve Bulut Aydöner
  • Ağaç AŞ çalışanları Fatih Yağcı, Murat Or ve Ümit Polat

Adliyeye Sevk Süreci

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra sağlık kontrollerinden geçirildi ve ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edildi. Soruşturma kapsamında, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 9 Temmuz'da düzenlenen operasyon ile gözaltına alınmışlardı.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber