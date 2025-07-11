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Bakan Kurum: Türkiye, Ukrayna'nın Yeniden İnşasına Destek Sunmaya Hazır

Bakan Murat Kurum, Türkiye'nin deprem bölgesindeki hızlı konut teslimatı ve inşa seferberliğini anlattı. Ukrayna'nın yeniden inşası için destek sözü verdi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 11 Temmuz 2025 12:42, Son Güncelleme : 11 Temmuz 2025 15:48
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Bakan Kurum: Türkiye, Ukrayna'nın Yeniden İnşasına Destek Sunmaya Hazır

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesinde Türkiye'nin yürüttüğü inşa seferberliği sayesinde 45'inci günde ilk konutları teslim ettiklerini belirtti. Türkiye olarak Ukrayna'daki dramın son bulması adına her türlü bilgi ve tecrübeyi paylaşmaya hazır olduklarını vurguladı.

Ukrayna'nın Yeniden İnşası Konferansı

İtalya'nın ev sahipliğinde düzenlenen "Ukrayna'nın Yeniden İnşası Konferansı"nda, yerel ve bölgesel boyutlarda iyileştirme konuları ele alındı. Bakan Kurum, "Kapsamlı Bir İyileştirme Yaklaşımı: Toplulukların Yeniden İnşasını Sağlamak İçin İşletmeler ve Hükümetler İçin Ortak Noktalar" başlıklı panele katılarak konuşma yaptı.

Türkiye'nin Deprem Sonrası İnşa Seferberliği

Bakan Kurum, Türkiye'nin 6 Şubat 2023'te yaşadığı "Asrın felaketi" sonrasında 11 ili kapsayan deprem bölgesinde yürütülen "Asrın İnşa Seferberliği"ni, yeni afet konutlarının görüntüleri ve mühendislik gücünün gösterildiği bir tanıtım filmiyle dünyaya anlattı. Depremin ardından 15'inci günde enkazlar kaldırılırken, ilk konutların temelleri atıldı ve 45'inci günde ilk konutlar teslim edildi.

  • 182 bin mimar, mühendis ve işçi ile saatte 23, günde 550 konut üretildi.
  • 500 bine yakın konutun inşası eş zamanlı başlatıldı, 2 yılda 250 bini teslim edildi.
  • Yıl sonunda tamamının teslim edilmesi hedefleniyor.

Ukrayna'nın Yeniden İnşası ve Türkiye'nin Desteği

Yaklaşık 3,5 yıldır devam eden Rusya-Ukrayna Savaşı, küresel güvenlik ve istikrarı ciddi şekilde etkiledi. Ukrayna'nın yeniden inşası için 530 milyar dolar maliyet öngörülüyor. Savaştan en çok etkilenen sektörler arasında konut, ulaşım, enerji, ticaret, sanayi ve eğitim bulunuyor. Sadece enkaz kaldırmanın maliyeti ise 13 milyar dolar.

Türkiye, 23 yılda 1 milyon 700 bin sosyal konut üretti ve sadece deprem bölgesinde 2 yıl içinde 250 bin afet konutu inşa etti. Yıl sonuna kadar bu sayının 453 bine ulaşacağı belirtildi.

"Türkiye olarak biz de her anlamda Ukrayna'nın yanındayız"

Bakan Kurum, Ukrayna'daki yıkımın doğal afet dışında gerçekleşmiş benzer bir yıkım olduğunu belirterek, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Ukrayna'daki dramın son bulması adına her türlü bilgiyi, beceriyi ve tecrübeyi paylaşmaya hazır olduğunu ifade etti. Devletin tüm birimleriyle, yereldeki belediyelerle ve dünyanın en iyi mimarlarıyla Ukrayna'nın yeniden inşasının planlanması gerektiğini vurguladı.

Bölgesel Barış İçin Türkiye'nin Katkısı

Bölgede kalıcı barışın tesisi için Türkiye'nin diplomatik sürece katkı sağlamaya devam edeceğini belirten Bakan Kurum, "İnşallah çok kısa bir zamanda bölgemizde kalıcı barış tesis edilecektir. Hem bölgemizin hem dünyanın güvenliği adına bu şarttır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu konuda gerekli görüşmeler için her türlü desteği vermiştir. 3'üncü tur görüşmeler için de bu desteği verecektir. Ukrayna'nın kalıcı barışı, egemenliği ve bölgedeki barış adına bu sorumluluğu alacaktır." dedi.

Bakan Kurum'un Roma'daki İkili Görüşmeleri

  • Bakan Kurum, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile görüştü.
  • Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ile temaslarda bulundu.
  • İtalya Çevre ve Enerji Güvenliği Bakanı Gilberto Pichetto Fratin ile ikili görüşmeler yaptı.

Görüşmelerde, Türkiye'nin deprem bölgesinde yürüttüğü inşa seferberliği hakkında bilgi verildi ve bu tecrübelerin Ukrayna'nın yeniden ayağa kalkması için kullanılabileceği vurgulandı.


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