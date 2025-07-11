Çelik: Terörsüz Türkiye Hedefine Bir Adım Daha Yaklaşıldı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Terörsüz Türkiye" hedefine ulaşılması için önemli bir dönüm noktasının geçildiğini belirtti. Çelik, PKK'nın feshi ve silahların yakılması veya teslim edilmesi sürecinin kısa süre içinde tamamlanması gerektiğini vurguladı. Bu süreçte, devletin tüm kurumlarının diplomasi, istihbarat ve güvenlik başta olmak üzere kapsamlı çalışmalar yürüttüğünü ifade etti. Ayrıca, şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin fedakarlıkları sayesinde ülkemizin terör saldırılarına karşı korunduğunu ve "Tek vatan, tek millet, tek devlet, tek bayrak" ilkesinin her şart altında muhafaza edildiğini belirtti.

Terörsüz Türkiye Hedefinde Son Durum

Çelik, Sn. Devlet Bahçeli'nin tarihi çağrısı ve Sn. Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu devlet iradesiyle, Türkiye'nin terör yükünden kurtulması için kararlılığın güçlenerek ilerlediğini söyledi. DEM Parti'nin partiler arasındaki ziyaret trafiği ve istişare sürecinin de hedeflere ulaşmada önemli katkı sağladığını belirtti.

Kritik Eşik ve Sürecin Devamı

Kritik eşik geçildi ve bundan sonra PKK'nın tüm şubeleriyle feshi ile silahların yakılması/teslim edilmesi süreci hızla tamamlanmalı.

geçildi ve bundan sonra ile silahların yakılması/teslim edilmesi süreci hızla tamamlanmalı. Yüce Meclis'in sürece dayanak sağlayacak iradesiyle tüm siyasi partilerin katkıları somutlaşacak.

sürece dayanak sağlayacak iradesiyle tüm siyasi partilerin katkıları somutlaşacak. Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla devlet kurumları her alanda çalışmalarını sürdürüyor.

devlet kurumları her alanda çalışmalarını sürdürüyor. Provokasyonlara karşı teyakkuz hali devam ediyor.

Bölgesel Etki ve İlham Kaynağı

"Terörsüz Türkiye" hedefine ulaşılması, sadece ülkemizin değil, yakın bölgemizin de "terörsüz bölge" hedefine ulaşmasını sağlayacak. Terörü "vekalet savaşları"nın aracı olarak kullanan ve bölgemize emperyalist amaçlarla yaklaşanların siyasi projelerini bozacak olan irade, "terörsüz Türkiye" iradesidir ve bu anlayış bölgeye ilham kaynağı olacaktır.



