Hakan Fidan ASEAN Zirvesi'nde Güneydoğu Asya Temasları
Hakan Fidan, Kuala Lumpur'daki ASEAN toplantısında Malezya, Brunei, Singapur, Papua Yeni Gine ve Laoslu mevkidaşlarıyla görüştü.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Temmuz 2025 13:27, Son Güncelleme : 11 Temmuz 2025 13:28
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) 58. Dışişleri Bakanları Toplantısı vesilesiyle bulunduğu Kuala Lumpur'da önemli temaslarda bulundu. Fidan, Malezya, Brunei, Singapur, Papua Yeni Gine ve Laoslu mevkidaşlarıyla bir araya gelerek ikili ilişkileri ve bölgesel iş birliğini ele aldı. Bu görüşmeler, Türkiye'nin Asya ülkeleriyle olan diplomatik ilişkilerini güçlendirme çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor.
Görüşülen Ülkeler ve Bakanlar
- Malezya Dışişleri Bakanı Muhammed Hasan
- Brunei Dışişleri İkinci Bakanı Dato Erywan Yusof
- Laos Dışişleri Bakanı Thongsavanh Phomvihane
- Singapur Dışişleri Bakanı Vivian Balakrishnan
- Papua Yeni Gine Dışişleri Bakanı Justin Tkatchenko
Önceki Temaslar
Bakan Fidan, toplantı öncesinde Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong ile de bir araya gelmişti. Bu görüşmeler, Türkiye'nin bölgesel ve küresel düzeyde diplomatik ilişkilerini geliştirme hedefinin bir göstergesi olarak öne çıkıyor.