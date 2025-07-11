Hakan Fidan ASEAN Zirvesi'nde Güneydoğu Asya Temasları

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) 58. Dışişleri Bakanları Toplantısı vesilesiyle bulunduğu Kuala Lumpur'da önemli temaslarda bulundu. Fidan, Malezya, Brunei, Singapur, Papua Yeni Gine ve Laoslu mevkidaşlarıyla bir araya gelerek ikili ilişkileri ve bölgesel iş birliğini ele aldı. Bu görüşmeler, Türkiye'nin Asya ülkeleriyle olan diplomatik ilişkilerini güçlendirme çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Görüşülen Ülkeler ve Bakanlar

Malezya Dışişleri Bakanı Muhammed Hasan

Brunei Dışişleri İkinci Bakanı Dato Erywan Yusof

Laos Dışişleri Bakanı Thongsavanh Phomvihane

Singapur Dışişleri Bakanı Vivian Balakrishnan

Papua Yeni Gine Dışişleri Bakanı Justin Tkatchenko

Önceki Temaslar

Bakan Fidan, toplantı öncesinde Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong ile de bir araya gelmişti. Bu görüşmeler, Türkiye'nin bölgesel ve küresel düzeyde diplomatik ilişkilerini geliştirme hedefinin bir göstergesi olarak öne çıkıyor.



