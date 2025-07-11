Bahçeli'den Erdoğan'a 'Terörsüz Türkiye' telefonu

Bahçeli, görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Terörsüz Türkiye" hedefleri doğrultusunda terör örgütü PKK'lı bir grubun silahlarını imha etmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

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