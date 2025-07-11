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YKS birincisi ağabeyini örnek aldı, LGS'de tam puan aldı

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavdan 500 tam puan alan Eray Kaan Acar, 2023'te Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) Alan Yeterlilik Testleri (AYT) oturumunda sayısal birincisi olan ağabeyi Namık Emre Acar'ın ardından ailesini yine sevindirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Temmuz 2025 16:10, Son Güncelleme : 11 Temmuz 2025 16:10
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YKS birincisi ağabeyini örnek aldı, LGS'de tam puan aldı

Konya'da kamu hastanesinde doktor Ahmet Kürşad ile matematik öğretmeni Songül Acar çifti, LGS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından oğulları Eray Kaan'ın tam puan aldığını öğrendi.

Büyük oğulları Namık Emre'nin 2023'teki Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Alan Yeterlilik Testleri (AYT) oturumunda sayısal birinciliğiyle gurur duyan çift, küçük oğullarının başarısıyla da mutluluk yaşıyor.

- En büyük destekçisi örnek aldığı ağabeyi oldu

Eray Kaan Acar, AA muhabirine, çok heyecanlı olduğunu söyledi.

Düzenli ve tempolu çalışma dönemi geçirdiğini anlatan Acar, "Böyle olduğu için bu başarıyı bekliyordum. Ailem ve arkadaşlarım motive etti. Sınav günü de sakin kalmayı başardım. Sınav da beklediğim gibi geçti. Henüz erken ama bilgisayar mühendisliği okumayı istiyorum. Ağabeyim beni 'Sen yaparsın' gibi sözlerle motive ediyordu. Çözemediğim sorularda yardımcı oluyordu. Ağabeyimi örnek alıyordum. Mutlu oldum. Üniversite sınavında da ağabeyim gibi birinci olmayı hedefliyorum." diye konuştu.

- "Rekabet değil, aile içi dostluk ortamı vardı"

Tıp fakültesi öğrencisi Namık Emre Acar ise ailecek bekledikleri başarıyı elde ettiği için kardeşini kutladı.

Kendisinin başarısından sonra kardeşinin de aynı performansı göstermesinin gurur verici olduğunu vurgulayan Acar, "Sürpriz olmadı. Aile ortamımız da öyledir. Düzenli ve tempolu çalışmayla yine başarı geldi. Bu da şaşırtmadı. Destek olmaya çalıştım. Rekabet değil, aile içi dostluk ortamı vardı. İyi bir başarı bekliyordum." ifadesini kullandı.

- "Bizler çok gururluyuz"

Baba Ahmet Kürşad Acar da ikinci kez aynı duyguyu yaşadığı için mutlu olduğunu belirterek, "Ağabeyi doktor olmayı hedefledi. Kendisi hangi dalda mutlu olacağını ve vatana millete hayırlı olacağını düşünüyorsa inşallah o dalda devam eder. Bizler çok gururluyuz. 'Bu başarıya alıştık' diyelim." dedi.

Anne Songül Acar ise çocuklarıyla gurur duyduğunu vurgulayarak, "Namık Emre iki yıl önce üniversite sınavında üstün bir başarı elde etmişti. Bugün de diğer yavrumuz Eray Kaan, LGS'de üstün bir başarı elde etti. Bundan dolayı çok gururluyuz, çok mutluyuz. İkisi de aynı prensiple çalıştı." ifadesini kullandı.

- "Bir aileden ikinci büyük başarı ilk defa karşılaşıyorum"

Eray Kaan'ın mezun olduğu okulun müdürlerinden Hatice Ün, 40 yıllık eğitim hayatlarında yüzlerce başarılı öğrenci yetiştirdiklerini söyledi.

Eray Kaan ve Namık Emre gibi öğrencilerle hep gururlandıklarını anlatan Ün, şunları kaydetti:

"Gerçek başarının hiçbir zaman tesadüf olmadığına şahit oluyoruz. Bir emeğin karşılığıdır bu başarı. Bir aileden ikinci büyük başarı ilk defa karşılaşıyorum. İki kardeşin Türkiye derecesine çıkmış olması hepimizi çok gururlandırdı."

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