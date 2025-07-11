Ticaret Bakanlığı'nda Promosyon Anlaşması: Tek Seferde 90 Bin TL

Ticaret Bakanlığı personeli için maaş promosyon anlaşması imzalandı. Bu anlaşma kapsamında, Ticaret Bakanlığı ve Helal Akreditasyon Kurumu personeli, 3 yıl için tek seferde 90 bin TL promosyon ödemesi alacak.

Anlaşmaya İlişkin Detaylar

3 yıl için geçerli olacak.

için geçerli olacak. Promosyon ödemesi tek seferde yapılacak.

yapılacak. Kişi başına 90 bin TL ödenecek.

Sendikanın Kararı

Ticaret Bakanlığı'nda yetkili sendika olan Türk Büro-Sen, alınan karara şerh düştü.



