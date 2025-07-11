Bakan Şimşek: Cari Açık OVP Tahmininin Altında Kalacak!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sürdürülebilir seviyelerdeki cari açığın milli gelire oranının bu yıl yaklaşık yüzde 1,5 ile OVP tahmininin altında kalmasını beklediklerini belirtti. Bakan Şimşek, program sayesinde cari dengede sağlanan iyileşmenin, dış finansman ihtiyacını ve dış borcun milli gelire oranını azalttığını vurguladı. Bu gelişmelerin, makrofinansal istikrarı güçlendirirken ekonominin direncini artırdığına dikkat çekti.

Mayıs Ayı Ödemeler Dengesi Verileri

Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan mayıs ayı ödemeler dengesi verilerini değerlendirdi. Mayıs ayında, yıllık cari açığın 16 milyar dolar seviyesinde yatay seyrettiğini ve dış ticaret ile cari işlemler dengesinin beklentiler doğrultusunda gerçekleştiğini ifade etti.

Cari Açık ve Ekonomik Direnç

Cari açığın milli gelire oranı bu yıl yaklaşık yüzde 1,5 ile OVP tahmininin altında kalacak.

bu yıl yaklaşık yüzde 1,5 ile OVP tahmininin altında kalacak. Program sayesinde cari dengede iyileşme sağlandı.

Dış finansman ihtiyacı ve dış borcun milli gelire oranı azaldı.

Makrofinansal istikrar güçlenirken, ekonominin direnci arttı.



