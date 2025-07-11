Erdoğan'dan PKK'nın silah bırakmasıyla ilgili paylaşım

Açıklamasında, 'Terörsüz Türkiye' hedefine giden yolda bugün atılan önemli adımın hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, "Ülkemizin güvenliği, milletimizin huzuru ve bölgemizde kalıcı barışın tesisi için yürüdüğümüz bu yolda Cenab-ı Allah hedeflerimize ulaşmayı bizlere nasip eylesin." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından terör örgütü PKK'nın silah bırakmasıyla ilgili açıklama yaptı.

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