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Antalya'da otomobilin çarptığı baba ve oğlu öldü

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde otomobilin çarptığı baba ve oğlu hayatını kaybetti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Temmuz 2025 17:18, Son Güncelleme : 11 Temmuz 2025 17:32
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Antalya'da otomobilin çarptığı baba ve oğlu öldü

C.S'nin kullandığı 34 GU 5081 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı Aktur Lunapark önünde önce refüje çarptı, ardından kaldırıma çıkarak yaya Yunus Tekerci (38) ile oğlu Adem Efe Tekerci'ye (8) çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı incelemede Adem Efe Tekerci'nin kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan Yunus Tekerci ile otomobilde bulunan Ş.A. kentteki hastanelere kaldırıldı. Durumu ağır olan baba Tekerci de kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü C.S. gözaltına alındı.

Baba ve oğluna lunaparkta eğlendikten sonra evlerine dönerken otomobil çarptığı öğrenildi.

Antalya Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından baba ve oğlunun cenazeleri yakınları tarafından teslim alınarak defnedilmek üzere Burdur'un Bucak ilçesine götürüldü.

Baba oğulun cenazeleri almaya Adli Tıp'a gelen yakınları üzüntü yaşadı.

Kazada yaşamını yitiren Adem Efe Tekerci'nin annesi Çağla Öz ile Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerine Hatay'daki evlerinde yakalandıkları belirtildi.

Anne ve oğlunun evlerinin ağır hasar alması nedeniyle İzmir'e taşındıkları ve Adem Efe'nin okulların tatil olmasının ardından Antalya'da yaşayan babasının yanına geldiği öğrenildi.

İzmir'den oğlunun cenazesi için gelen Çağla Öz, gazetecilere, "Depremden oğlumu sapasağlam çıkardım, kurtardım. Şu an sağlam gönderdiğim oğlumun cenazesini almaya geldim. Biten tek bir hayat değil, ben de öldüm, benim de hayatımı aldılar." dedi.

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