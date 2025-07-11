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Çiftçilere 865 milyon liralık destekleme ödemesi bugün yapılacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 865 milyon 356 bin lira tutarındaki destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Temmuz 2025 17:27, Son Güncelleme : 11 Temmuz 2025 17:31
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Çiftçilere 865 milyon liralık destekleme ödemesi bugün yapılacak

Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

Bereketli toprakların desteklerle buluşup, üretimin güçlendiğine işaret eden Yumaklı, "865 milyon 356 bin lira tutarındaki destekleme ödemesini bugün itibarıyla çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı, bereketli olsun." ifadesini kullandı.

Paylaşımda yer alan bilgiye göre, hayvan hastalıkları tazminatı 810 milyon 439 bin 363 lira, hububat, baklagil ve dane mısır desteği 20 milyon 500 bin 386 lira, hayvan gen kaynakları desteği 18 milyon 902 bin 500 lira, mazot ve gübre desteği 9 milyon 478 bin 532 lira, sertifikalı tohum üretim desteği 3 milyon 750 bin 587 lira, tarımsal yayım ve danışmanlık desteği 2 milyon 58 bin lira, sertifikalı fidan/fide ve standart fidan kullanım desteği 226 bin 632 lira olarak hesaplara aktarılacak.

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