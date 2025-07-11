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Özel'den 'terörsüz Türkiye' sürecine destek

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, 'terörsüz Türkiye' sürecini olumlu bulduğunu açıkladı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 11 Temmuz 2025 17:56, Son Güncelleme : 11 Temmuz 2025 18:20
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Özel'den 'terörsüz Türkiye' sürecine destek

CHP Genel Başkanı Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhuriyet Halk Partisi, terörün ve şiddetin her türlüsünü tarihsel bir tutarlılık içinde reddetmektedir. Partimiz barışın yanındadır. Ülkemize çok ağır bedeller ödeten terörün ilelebet son bulması ortak irademizdir. Terör örgütünün bugünkü sembolik silah bırakma adımını memnuniyetle karşılıyoruz. Sürecin bu noktaya gelmesinde emek ve katkıları olan başta rahmetli Sırrı Süreyya Önder olmak üzere tüm siyasilere ve tüm yetkililere teşekkür ediyoruz. Bu adımın, artık silahların tamamen susacağı bir dönemin başlangıcı olmasını diliyoruz. Bu süreç; hiçbir parti, toplumun hiçbir kesimi dışlanmadan, milletten bir şey saklanmadan, Meclis çatısı altında toplumsal mutabakat gözetilerek, hızlı ve kararlı adımlarla yönetilmelidir" dedi.

Türkiye'nin terörsüz ve demokratik bir toplum olmaya ihtiyacı olduğunu vurgulayan Özel, "Türkiye'de tam bir barış ortamının tesisi ancak adalet ve demokrasiyle mümkündür. Seçilmiş belediye başkanlarının yerine kayyımların atandığı, Kürtlerin belediye meclislerine girmesini suç sayan soruşturmaların sürdüğü, seçilmiş siyasetçilerin hukuk dışı yöntemlerle hapiste tutulduğu ve demokratik rekabetin sakatlandığı bir ortam toplumsal barışın baş düşmanıdır, iç cephemizi tahkim etmek gayretinin önündeki en büyük engeldir. Ülkemizin ihtiyacı; terörsüz ve demokratik Türkiye'dir. Refah için barış, barış için birlik, birlik için demokrasi ve adalet gereklidir. Ortak geleceğimiz için barış için katkı sunmaya ve mücadele etmeye kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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