Terörsüz Türkiye İçin Tarihi Adım: Tüm Gözler TBMM'de!

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 'Terörsüz Türkiye' sürecinin hiçbir siyasi partinin tek başına meselesi olmadığını vurgulayarak, "Bu süreç Türkiye'nin meselesidir, başarılı olursa bütün Türkiye başarılı olmuş olacak" dedi. Bu açıklama, ülkemizin terörle mücadelesinde birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekmektedir. Sürecin tüm siyasi partilerin ve toplumun ortak meselesi olduğunun altı çizilmiştir. Türkiye'nin terörsüz bir geleceğe ulaşması için atılan adımların, sadece bir partinin değil, tüm milletin başarısı olacağı vurgulanmıştır.

Srebrenitsa Soykırımı Anma Töreni ve Açıklamalar

Numan Kurtulmuş, Bosna Hersek'te Srebrenitsa Soykırımı Kurbanlarını Anma Müzesi'nin açılışına ve soykırımın 30'uncu yıl anma törenine katıldı. Törenin ardından yaptığı açıklamalarda, 'Terörsüz Türkiye' sürecinin planlandığı şekilde ilerlediğini belirtti. Önce İmralı'nın açıklaması, ardından örgütün bu karara uyacağını duyurması ve sonrasında Meclis'te bir sürecin başlayacağı öngörülmüştü. Ayrıca, Meclis süreci başlamadan önce örgütün elindeki silahları teslim etmesi gerektiği ifade edildi. Bugün Kuzey Irak'ta ilk adımın atıldığı belirtildi.

Komisyon Çalışmaları ve Sürecin Takibi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulacak komisyonla ilgili çalışmaların neredeyse tamamlandığını aktaran Kurtulmuş, partilerin grup başkanvekilleriyle görüşmeler yaptığını ve yazılı görüşler aldığını belirtti. Komisyonun adı, nasıl oluşturulacağı, kaç üyeden oluşacağı, çalışma ilkeleri ve öncelikli konuların belirleneceği ifade edildi. Komisyonun temel görevi, Türkiye'de silahların bırakılması ve terör örgütünün feshedilmesi sürecini TBMM adına takip etmektir. Gerekirse yasal düzenlemeler hazırlanacak ve Meclis Genel Kurulu'na sunulacaktır.

Sürecin İyi Niyetle Yürütülmesi

Kurtulmuş, her şeyin iyi niyetle ilerlediğini vurgulayarak, iç ya da dış kötü niyetli çevrelerin provokasyonlarıyla karşılaşılmamasını temenni etti. Türkiye'de terörü bitirmek isteyen herkesi bu sürece destek olmaya çağırdı. 100 yıllık cumhuriyetimizin 50 yılı terörle geçti. 40 binden fazla insanımız hayatını kaybetti. Terörle mücadelede Türkiye'nin 2 trilyon doların üzerinde kaybı olduğu belirtildi. Artık Türkiye'nin ayaklarındaki bu prangaların kaldırılması gerektiği vurgulandı.

Tüm Topluma Çağrı

Tüm siyasi partileri ve fikir sahibi herkesi sürece katkıda bulunmaya davet eden Kurtulmuş, sürecin iyi niyetle, samimi, açık ve şeffaf bir şekilde yürütüleceğini belirtti. "Bu süreç hiçbir partinin tek başına meselesi değildir. Bu, bütün Türkiye'nin meselesidir. Sürecin sonunda başarıya ulaşılırsa, bir ya da iki parti değil, tüm Türkiye kazanmış olacak." Üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve fikir sahibi olanların bu sürece destek vermesi temenni edildi.

Sürecin Hassasiyeti ve MİT ile Görüşme

Kurtulmuş, sürecin hassasiyetine dikkat çekerek Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ile yaptığı görüşmeyi değerlendirdi. Süreci baltalamak ya da zehirlemek isteyenlerin olabileceğine işaret etti.

Ana hedef: Türkiye'de terörün bir daha canlanmamak üzere tarihe gömülmesi.

Türkiye'de terörün bir daha canlanmamak üzere tarihe gömülmesi. Ana hedef: Türklerin, Kürtlerin, Alevilerin, Sünnilerin, 85 milyonun kardeşliği , birliği ve beraberliğinin sağlanması.

Türklerin, Kürtlerin, Alevilerin, Sünnilerin, , birliği ve beraberliğinin sağlanması. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarının sorumluluklarını büyük bir titizlikle yerine getirdiği belirtildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın süreçte son derece hassas hareket ettiği vurgulandı.

Sürecin siyasi olarak yürütülmesinin siyasi iradenin görevi olduğu ifade edildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin milletin iradesinin tecelli ettiği yer olduğu hatırlatıldı.

Bütün bu gelişmeler ışığında, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un açıklamaları, terörsüz bir Türkiye için atılan adımların toplumsal birlik ve beraberlik içinde yürütülmesinin önemini bir kez daha ortaya koymaktadır.



