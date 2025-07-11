İzmir'de 1 kişinin öldüğü zincirleme kazada 1 kişi tutuklandı

Yeşillik Caddesi'nde dün önce Yunus Demir (44) idaresindeki 35 BYN 874 plakalı motosikletle çarpışıp, ardından aynı yönde ilerleyen H.B. yönetimindeki 20 AST 40 plakalı araca çarptıktan sonra yaya olarak uzaklaşan 35 AZD 001 plakalı otomobilin sürücüsü Ş.T'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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