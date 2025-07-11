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DMM: Terörsüz Türkiye Sürecinde İlgili Kurumlar Eşgüdüm Halinde

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada; "Terörsüz Türkiye süreci, devletin ilgili kurumlarının eşgüdümüyle; ulusal güvenlik öncelikleri gözetilerek, kontrollü, şeffaf ve kararlı bir şekilde yürütülmektedir" denildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Temmuz 2025 20:07, Son Güncelleme : 11 Temmuz 2025 20:10
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DMM: Terörsüz Türkiye Sürecinde İlgili Kurumlar Eşgüdüm Halinde

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Terörsüz Türkiye" sürecinin, ilgili kurumların eşgüdümüyle, ulusal güvenlik öncelikleri gözetilerek, kontrollü, şeffaf ve kararlı bir şekilde yürütüldüğünü bildirmiştir. Son dönemde bazı basın-yayın organları ve sosyal medya platformlarında, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda gerçekleşen silah bırakma sürecine ilişkin çok sayıda dezenformasyon içerikli iddianın dolaşıma sokulduğu tespit edilmiştir.

"Terörsüz Türkiye" Süreci ve Devlet Politikası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bir devlet politikası olarak ilgili kurumlarca yürütülen "Terörsüz Türkiye" süreci, Cumhur İttifakı'nın terörle mücadeledeki kararlılığını ve milli birliğe olan sarsılmaz inancını açıkça ortaya koymaktadır. Bu süreç, devletin ilgili kurumlarının eşgüdümüyle; ulusal güvenlik öncelikleri gözetilerek, kontrollü, şeffaf ve kararlı bir şekilde yürütülmektedir.

Türkiye'nin İstikrarı ve Kalkınması İçin Atılan Adımlar

Terörden arındırılmış, istikrarlı ve refah dolu bir Türkiye vizyonunu hayata geçirmek üzere atılan bu tarihi adım, ülkemizin istikrarı ve kalkınması adına milletimiz tarafından geniş ölçekte sahiplenilmektedir.

Kamuoyuna Uyarı ve Bilgilendirme

  • Süreç boyunca yaşanabilecek dezenformasyon ve karalama girişimlerine karşı kamuoyunun dikkatli olması gerekmektedir.
  • Resmi kurumlar ve güvenilir kaynaklardan yapılacak açıklamalara itibar edilmesi önemle rica olunur.


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