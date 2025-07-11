LGS'de İmam Hatiplerden 63 Öğrenci Tam Puan Aldı!

Sınav sonuçlarına göre, Türkiye genelinde 500 tam puan alan 719 öğrenciden 63'ü imam hatip ortaokullarında eğitim gördü. İmam hatip okullarının önceki yıllardaki sınav başarılarını artırarak sürdürdüğü vurgulanırken, 2024 yılında 25 ilden toplam 27 öğrenci şampiyon olmuştu. Bu yıl ise başarı daha da yükseldi ve 29 ildeki 46 okuldan 63 öğrenci şampiyon oldu. Bu öğrenciler arasında hafız olanlar da yer aldı.

Başarı Gösteren Öğrenciler ve Okullar

Kocaeli Gölcük Eyüpsultan İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Ahmet Efe Köksalan ile Rize Güneysu Kaptan Ahmet Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Mahmut Ali Genç, hem hafız olmaları hem de 500 tam puan almalarıyla dikkat çekti.

500 Tam Puan Alan Öğrencilerin Okullara Göre Dağılımı

Antalya Kepez Mahmut Celalettin Ökten AİHL: 6 öğrenci

6 öğrenci Kırşehir Şehit Ömer Halisdemir İHO: 4 öğrenci

4 öğrenci Trabzon Ortahisar Mahmut Celaleddin Ökten AİHL: 4 öğrenci

4 öğrenci Ankara Tevfik İleri AİHL, Antalya Konyaaltı Hayme Ana Kız AİHL, Aydın Adnan Menderes AİHL, Gaziantep Şahinbey Belediyesi Adil Teymur İHO, Pendik İTO Şehit Ahmet Aslanhan AİHL, Malatya Selahaddin Eyyubi AİHL: 2'şer öğrenci

2'şer öğrenci Adana Hümeyra Ökten Kız AİHL, Adana Kıvanç AİHL, Aksaray Saadet Güney İHO, Amasya Suluova Şehit Recep İnce İHO, Antalya Manavgat Şehit Uğur Yıldız İHO, Balıkesir Bandırma Ali Öztaylan AİHL, Bartın Merkez İHO, Bitlis Tatvan Sultan Alparslan İHO, Bursa Gemlik Halitpaşa İHO, Bursa Merkez AİHL, Çorum Sungurlu İHO, Denizli Servergazi İHO, Denizli Pamukkale İncilipınar Şehit Burhan Acar İHO, Elazığ Şehit Eyyüp Oğuz AİHL, Erzurum Palandöken İbrahim Hakkı Kubilay İHO, Gaziantep Prof. Dr. Mehmet Görmez AİHL, Gaziantep Şehit Hüseyin Gümüş İHO, İstanbul Bağcılar Orhangazi AİHL, Başakşehir Akif İnan AİHL, Başakşehir M. Emin Saraç İHO, Beyoğlu AİHL, Esenyurt Güzelyurt Kız AİHL, Gaziosmanpaşa Şehit Servet Asmaz AİHL, Güngören Ömer Dinçer İHO, Küçükçekmece Şehit Mehmet Güder AİHL, Sancaktepe Borsa İstanbul Muhsin Yazıcıoğlu AİHL, İzmir Bergamalı Kadri AİHL, Kayseri Şehit Cennet Yiğit İHO, Kayseri 50. Yıl Dedeman AİHL, Kocaeli Gölcük Eyüpsultan İHO, Konya Beyşehir Mehmet Akif Ersoy İHO, Kütahya Tavşanlı Kız AİHL, Manisa Akhisar Ayvaz Dede İHO, Mardin Hacı Suphiye Bölünmez İHO, Nevşehir Recep Tayyip Erdoğan AİHL, Rize Güneysu Kaptan Ahmet Erdoğan AİHL ve Sivas İhramcızade AİHL: 1'er öğrenci



