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İHA'lar tespit etti, yangın ormana sıçramadan söndürüldü

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Muğla'nın Marmaris ilçesinde insansız hava aracı (İHA) tarafından tespit edilen yangının ormanlık alana sıçramadan söndürüldüğünü bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Temmuz 2025 21:38, Son Güncelleme : 11 Temmuz 2025 21:34
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İHA'lar tespit etti, yangın ormana sıçramadan söndürüldü

Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, orman yangınlarına yönelik çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Gözlerinin ve kulaklarının Yeşil Vatan'da olduğunu belirten Yumaklı, "Muğla'nın Marmaris ilçesinde bahçe temizliği sırasında atıkların yakılması sonucu çıkmak üzere olan yangın, Yeşil Vatan'ın gözcüleri Bayraktar TB2 İHA tarafından tespit edildi. Kara ekiplerimizin hızlı ve etkili müdahalesiyle yakılan ateş, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü." ifadelerini kullandı.

Yumaklı, ateşi yakan şüpheli hakkında da yasal işlem başlatıldığı bilgisini paylaşarak, şunları kaydetti:

"14 insansız hava aracımız ve 776 gözetleme kulemiz, yangınları ortalama 2 dakikada tespit ediyor. Günde onlarca yangını bu şekilde erken müdahaleyle kontrol altına alıyoruz. Hava ve kara gücümüzle sahadayız, 15 Ekim'e kadar da tam teyakkuzdayız. Bu vatan savunmasında hepimize görev düşüyor. Hava sıcaklıklarının arttığı bugünlerde Yeşil Vatan'ımız için lütfen daha dikkatli olalım, dışarıda ateş yakmayalım."

Bakan'ın paylaşımında, İHA'ların yangın tespitine ilişkin video da yer aldı.

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