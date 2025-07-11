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PKK'lı ilk grubun silahlarını yakması dünya basınında

Terör örgütü PKK'dan ilk grubun silahlarını imha etmesi, dünya basınında geniş yankı uyandırdı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 11 Temmuz 2025 22:09, Son Güncelleme : 11 Temmuz 2025 22:33
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PKK'lı ilk grubun silahlarını yakması dünya basınında

Terör örgütü PKK'nın silah bırakmaya başlaması ve örgüt mensubu ilk grubun Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Süleymaniye kentinde silahlarını yakması, dünya basınında büyük ilgi gördü. İngiliz haber ajansı Reuters, PKK'lı teröristlerin silahsızlanma sürecini başlatmak için IKBY'de silahlarını yaktığını belirttiği haberinde, törenin Iraklı ve Türk istihbarat yetkilileri tarafından takip edildiği bilgisine yer verdi. Törenin Dukan kasabasında yer alan Casene mağarasının girişinde gerçekleştirildiği kaydedilen haberde, terör örgütünün silah bırakma kararının önce Türkçe, ardından Kürtçe okunduğu ifade edildi. Terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısı sonrası dağılma ve silah bırakma kararı aldığı kaydedilen haberde, silahlar yakıldığı sırada helikopterlerin havada olduğu ve güvenlik güçlerinin dağlık bölgeyi çevreledikleri belirtildi. Haberde, terör örgütü PKK'nın silah bırakmasının Suriye dahil tüm bölgeyi etkileyebilecek bir gelişme olduğuna da dikkat çekilerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu gelişmeye ilişkin açıklamalarına da yer verildi.

BBC: "Etkileri Irak, Suriye ve İran'da da hissedilecek"

İngiliz yayın kuruluşu BBC de terör örgütü PKK'nın silah yakmasını başlığa taşıdığı haberinde, terör örgütünün silah bırakmaya yönelik sembolik bir ilk adımı temsil eden tören gerçekleştirdiğini ifade etti. PKK'nın Türkiye'nin yanı sıra ABD, Avrupa Birliği ve İngiltere tarafından da terör örgütü olarak tanındığı vurgulanan haberde, "Silah bırakmanın etkileri, sadece Türkiye'de değil, Irak, Suriye ve İran'da da hissedilecek" ifadeleri kullanıldı. Haberde, silah bırakma sürecinin yaz boyu devam etmesinin beklendiği belirtildi.

AFP: "Tarihi ve demokratik bir adım"

Fransız haber ajansı AFP ise haberinde dördü sözde komutan olmak üzere 30 PKK'lının silah yaktığını, örgüt mensuplarının bu hamleyi "tarihi ve demokratik bir adım" olarak nitelendirdiklerine yer verildi. Analistlerin PKK'nın askeri açıdan zayıfladığı ve bunun silahsızlanmayı "yüz kurtarıcı" bir hamle haline getirdiği ve bu gelişmenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına bir zafer olarak kaydedileceği yönündeki yorumlarına da yer verildi.

Tass: "Basın mensuplarına izin verilmedi"

Rus haber ajansı Tass ise haberinde, terör örgütü PKK'dan ilk grubun Süleymaniye'nin dağlık kesiminde silah bıraktığını ancak basın mensuplarının törenin yapıldığı mağaraya girmesine izin verilmediğini belirtti. Haberde gazetecilerin birkaç kilometre uzaktan yayın yaptıkları aktarıldı. Ajans ayrıca üst düzey bir Türk yetkilinin "PKK'nın silah bırakmasının şiddetin son bulması yönünde büyük bir adım olduğu" yönündeki açıklamasına ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "terörsüz Türkiye" vurgusu yaptığı açıklamaya da yer verdi.

CNN: "Tarihi adım"

ABD'li CNN televizyonu ise "PKK militanları, on yıllardır süren ihtilafı sona erdirmek için tarihi bir adım atarak silah yaktı" başlıklı haberinde, terör örgütü PKK mensubu 30 erkek ve kadın teröristin silahlarını büyük bir kazana bırakarak ateşe vermesinin "küçük ama sembolizmi büyük bir jest" olduğunu ifade etti. Küçük bir gözlemci grubu dışında gazetecilerin bölgeye girişine izin verilmediği belirtilen haberde, Irak Dışişleri Bakanlığı'nın da adımı "silahsızlanmaya doğru somut bir başlangıcı temsil eden önemli bir gelişme" olarak değerlendirdiğine dikkat çekildi.

Katar merkezli El Cezire de PKK'nın 40 yılın ardından silahsızlanma sürecine başladığını ve tören görüntülerinde silahların yanan bir kazanda toplandığının görüldüğünü yazdı.

Çin merkezli CGTN, terör örgütü PKK'nın barış süreci kapsamında silah yaktığı ifadelerini başlığa taşıdığı haberinde, terör örgütü mensuplarının Kuzey Irak'ta silahlarını imha ettikleri bir tören düzenlendiğini yazdı.

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