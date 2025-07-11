Beşiktaş, Orkun Kökçü'nün transferi için görüşmelere başlandı
Beşiktaş Kulübü, milli futbolcu Orkun Kökçü'nün transferi için Benfica ve oyuncuyla görüşmelere başlandığını bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Temmuz 2025 22:33, Son Güncelleme : 11 Temmuz 2025 22:53
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Orkun Kökçü'nün transferi konusunda oyuncu ve kulübü Benfica ile görüşmelere başlanmıştır." denildi.
24 yaşındaki orta saha oyuncusu, kariyerinde Hollanda temsilcisi Feyenoord ve Portekiz ekibi Benfica'da forma giydi.