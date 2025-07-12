Ankara'da otomobil işçi servisine arkadan çarptı: 1 ölü, 12 yaralı
Ankara'nın Sincan ilçesinde bir otomobil, işçi servisine arkadan çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 12 kişi de yaralandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 12 Temmuz 2025 07:31, Son Güncelleme : 12 Temmuz 2025 07:41
Ankara'da Sincan ilçesi Temelli OSB yolu üzerinde, bir otomobil 06 JRY 14 plakalı işçi servisine arkadan çarptı.
SÜRÜCÜ CAN VERDİ, 12 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, otomobil sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazada yaralanan serviste ve otomobildeki 12 kişi ise çevre hastanelere götürüldü.
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.