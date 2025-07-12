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Kayseri'de otomobille çarpışan minibüs devrildi: 9 yaralı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, otomobil ile minibüs çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında yaralanan 9 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Temmuz 2025 07:35, Son Güncelleme : 12 Temmuz 2025 07:45
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Kayseri'de otomobille çarpışan minibüs devrildi: 9 yaralı

Y.C.B. yönetimindeki otomobil ile T.A. idaresindeki minibüs Sancaktepe Mahallesi Erkilet Bulvarı'nda çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle minibüs devrildi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, yaralanan sürücüler ile araçlarda bulunan 7 kişi ambulanslarla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

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