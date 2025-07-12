Polis Memurunun Ailesiyle Geçirdiği Kazada 3 Kişi Öldü

Antalya'da görevli polis memuru Bekir T., ailesiyle birlikte tayininin çıktığı Adıyaman'a giderken Konya'da kaza yaptı. Tarlaya devrilen otomobildeki 1'i bebek 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Kaza Nasıl Meydana Geldi?

Antalya'dan Konya istikametine giden Bekir T. idaresindeki otomobil, Derebucak ilçesine geldiğinde Pınarbaşı kavşağı yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya devrildi.

Kazada Hayatını Kaybedenler ve Yaralılar

Araçtan fırlayan sürücünün eşi Feyzanur T. olay yerinde hayatını kaybetti.

olay yerinde hayatını kaybetti. Eşinin kız kardeşi, baldızı Ayşe Sultan Genç ile 2 aylık bebek olan oğlu Bilge Kaan T. , kaldırıldıkları Derebucak Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

ile , kaldırıldıkları Derebucak Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Yaralılardan sürücü ve aynı araçta bulunan sürücünün kayınpederi Bayram G. ile kayınvalidesi Gülnur G., kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Sürücünün Durumu ve Görevi

Sürücü Bekir T., Beyşehir Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Otomobil sürücüsü Bekir T.'nin, Antalya Emniyet Müdürlüğü'nde polis memuru olarak görev yaptığı ve Adıyaman Emniyet Müdürlüğü'ne tayin olduğu öğrenildi.



