'Uluslararası Filistin Konferansı' BM merkezinde düzenlenecek

Mektupta, Filistin sorununun barışçıl çözümü ve iki devletli çözümün görüşüleceği yüksek düzey katılımlı "Uluslararası Filistin Konferansı"nın, 28-30 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşeceği aktarıldı.

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