Terörsüz Türkiye İçin Meclis Komisyonu Kuruluyor

Terörsüz Türkiye süreci, Meclis zemininde devam edecek ve izlenecek rotayı Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) raporları belirleyecek. İlk olarak, TBMM'de bütün partilerin temsil edileceği bir komisyon kurulacak ve hukuki altyapı oluşturulacak. PKK'lı teröristlerin durumu netleştirilecek. Devletin temel nitelikleri ve milletin değerleri ise tartışmaya kapalı olacak. Süreç, MİT ve TSK'nın gözlemlerine paralel olarak Meclis zemininde ilerleyecek. Önümüzdeki hafta TBMM'de bütün partilerin temsil edileceği bir komisyon kurulacak ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, siyasi partilere yazı yazarak komisyona üye isteyecek. Komisyonun çalışma alanı, silah bırakan örgütün tasfiye edilmesinden sonra örgüt üyelerinin ne olacağı, suça karışmamış olanlar ile suçlu konumunda bulunanların hukuki durumları ve Türkiye'ye dönen örgüt üyelerinin toplumsal entegrasyonunun nasıl yapılacağı gibi başlıklardan oluşacak.

Süreçte İzlenecek Yol Haritası

TBMM'de bütün partilerin temsil edileceği bir komisyon kurulacak.

Hukuki altyapı oluşturulacak.

PKK'lı teröristlerin durumu netleştirilecek.

durumu netleştirilecek. Devletin temel nitelikleri ve milletin değerleri tartışmaya kapalı olacak.

'Merdiven' Usulüyle İlerleme

1 Ekim'de başlayacak yeni dönemle birlikte, terör örgütü PKK'nın tamamen silahları bıraktığı ve tasfiye edildiği sonucuna varılırsa, hukuki anlamda Meclis'te bazı düzenlemeler yapılacak. Terörsüz Türkiye süreci bundan sonra merdiven usulüyle ilerleyecek. PKK'nın attığı her olumlu adıma karşılık, siyasi ve hukuki alanda Türkiye de yeni adımlar atacak. Ancak bu süreçte atılacak her adım, MİT'in ve TSK'nın saha gözlemlerine dayalı olacak.

Devletin Temel Nitelikleri Tartışmaya Kapalı

Bütün bu çalışmalar sırasında hiçbir şekilde devletin temel nitelikleri ve milletin değerleri tartışmaya açılmayacak. Ancak süreç başarıya ulaşır ve PKK terör örgütünün Suriye ve Avrupa dahil bütün türevleri tasfiye olursa, toplumun hassasiyetleri de dikkate alınarak af dahil yeni infaz indirimleri tartışmaya açılabilecek.



