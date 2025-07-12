Edirne ve Kırklareli'nde 33 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Edirne ve Kırklareli'nde düzenlenen operasyonlarda yasa dışı yollarla yurda giren 33 düzensiz göçmen güvenlik güçlerince yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Temmuz 2025 09:17, Son Güncelleme : 12 Temmuz 2025 09:13
Edirne ve Kırklareli'nde güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, yasa dışı yollarla yurda giren toplam 33 düzensiz göçmen yakalandı. Bu kapsamda, Edirne'de yapılan kontrollerde 24 düzensiz göçmen tespit edildi. Yakalanan kişiler, gerekli işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. Kırklareli'nde ise Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından il genelinde 9 düzensiz göçmen yakalandı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Düzensiz Göçmenlere Yönelik İşlemler
- Edirne'de 24 düzensiz göçmen yakalandı ve İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
- Kırklareli'nde 9 düzensiz göçmen yakalandı ve Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Güvenlik Güçlerinin Denetimleri Sürüyor
Bölgede güvenlik güçlerinin düzensiz göçle mücadele kapsamında denetimlerine aralıksız devam ettiği bildirildi. Yakalanan göçmenlerin işlemleri ilgili kurumlar tarafından titizlikle yürütülmektedir.