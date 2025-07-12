Kıyı Tesislerinde Araç ve Yolcu Ücretleri TL Olarak Belirlenecek

Türkiye ve yurt dışındaki kıyı tesisleri arasında düzenli sefer yapan araç ve yolcu gemilerine yönelik kurallar yeniden düzenlenmiştir. Kıyı tesisleri tarafından araç ve yolcu için alınan ayakbastı ve benzeri ücretler, Türk lirası olarak belirlenecektir. Ayrıca, Türkiye ile KKTC arasında yapılan taşımacılıkta, idare alternatif uygulamalar gerçekleştirebilecektir.

Yönetmelikte Yapılan Değişiklikler

Durum değerlendirme denetimi tanımı yönetmeliğe eklenmiştir.

tanımı yönetmeliğe eklenmiştir. Şehirlerarası taşımacılık yapılan hatlarda, adil ve sürdürülebilir rekabet ortamı sağlamak amacıyla idare tarafından denetim yapılacaktır.

İşletmeciler, sefer programı değişikliklerini 1 hafta önceden DSBS üzerinden bildireceklerdir.

DSBS üzerinden bildireceklerdir. Kiralık olarak işletilen geminin satın alınması durumunda, mevcut hat izni belgesi belge bitiş tarihine kadar geçerli olacaktır.

Özel günlerde ek sefer yapılabilecek, ancak kıyı tesislerinin işleyişine engel olunmaması ve diğer işletmecilerin seferlerinin aksatılmaması gerekmektedir.

Düzenli sefer yapan gemiler, Bakanlık tarafından kabul edilen kulüp ve sigortacılardan, hat izni süresince geçerli zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptıracaktır.

Başka bir işletmeciye ait hatta hizmet alım yöntemiyle çalıştırılacak gemiler için ilave hat izni alınacaktır.

Ücretlendirme ve Denetimler

25 yaşından büyük klassız gemiler için su altı sörveylerinde, yetkilendirilmiş klas kuruluşlarına durum değerlendirme denetimi yaptırılacaktır.

için su altı sörveylerinde, yetkilendirilmiş klas kuruluşlarına durum değerlendirme denetimi yaptırılacaktır. Kıyı tesislerince araç veya yolcu için alınan ücretler Türk lirası olarak belirlenecek ve tavan ücret idare tarafından tespit edilecektir.

Türkiye-KKTC Arasında Alternatif Uygulamalar

Uygunluk yazısı verilmesi için Akdeniz ve Karadeniz'deki liman devleti denetimi mutabakat muhtıralarının herhangi birinde geminin bayrağının siyah listede bulunmaması veya sertifikalarını yayınlayan kuruluşun düşük performansta olmaması gerekmektedir.

İdare, gemilerin yaşı ve kondisyonunu göz önünde bulundurarak her iki şartı da isteyebilecektir.

Liman devleti denetimi mutabakat muhtıralarında geminin bayrağına ilişkin değerlendirme kaydı yoksa hat izni düzenlenmeyecektir.

Kıyı tesisleri ile yabancı ülke kıyı tesisleri arasında düzenli sefer yapacak gemilere uygunluk yazısı verilebilmesi için Türk bayraklı gemilere önsörvey, yabancı bayraklı gemilere liman devleti denetimi yapılacaktır.

Online Bilet Satış Sistemi ve Diğer Düzenlemeler

Şehirlerarası veya Güney Marmara ile Ege Denizi'ndeki adalara yapılan taşımacılıkta işletmeciler online bilet satış sistemi kuracak ve en fazla %10 yolcu ve araçlık bilet kotası uygulanacaktır.

uygulanacaktır. İşletmecinin adı veya ticaret unvanı değişirse, liman başkanlığına en geç 5 iş günü içinde bildirim yapılacaktır.

içinde bildirim yapılacaktır. İdare, hat izninin yeni ad ve unvanla yeniden düzenlenmesi için işletmeciye 2 ay süre tanıyacaktır. Bu süre içinde gemi, önceki izinlerle seferlerine devam edebilecektir.

Yürürlük Tarihi

Yönetmelik, 3 ay sonra yürürlüğe girecektir.