ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 54 azaldı.

Buna göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 5-11 Temmuz'da önceki haftaya göre 1 azalarak 424'e geriledi.

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