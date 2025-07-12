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Sivas'ta KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi öldü

Sivas'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi yaşamını yitirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Temmuz 2025 10:34, Son Güncelleme : 12 Temmuz 2025 10:44
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Sivas'ta KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi öldü

Merkeze bağlı Gülpınar köyünde yaşayan ve hayvancılıkla uğraşan evli 2 çocuk babası 59 yaşındaki Halil Ağıl'a bir ay önce kene yapıştı.

Ağıl, bir süre sonra rahatsızlanınca yakınları tarafından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

KKKA hastalığı şüphesiyle Anestezi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi altına alınan Ağıl, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yakınlarına teslim edilen Ağıl'ın cenazesinin Gülpınar köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

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