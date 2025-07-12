Sivas'ta KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi öldü

Ağıl, bir süre sonra rahatsızlanınca yakınları tarafından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Merkeze bağlı Gülpınar köyünde yaşayan ve hayvancılıkla uğraşan evli 2 çocuk babası 59 yaşındaki Halil Ağıl'a bir ay önce kene yapıştı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net