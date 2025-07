Erdoğan: Terörle Mücadelede Yeni Dönem Başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin Kızılcahamam kampında, 'tarihi' konuşmasını yapıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kızılcahamam'da gerçekleştirilen AK Parti 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda 'tarihi' olarak nitelendirilen

konuşmasını gerçekleştiriyor.

Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

"Aziz milletim, kıymetli parti üyelerim, kadın ve gençlik kollarımızın kıymetli üyeleri, değerli vekillerim, kıymetli kabine üyeleri, dava ve yol arkadaşlarım... Sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Toplantımıza teşrifleriniz için teşekkür ediyorum.

81 vilayetimizin 922 ilçemizin her birinde AK Parti'nin büyümesi için aşkla koşturan tüm dava arkadaşlarıma selamlarımı yolluyorum. Türkiye Yüzyılını kutlu bir şafak bilerek her kademede fedakarca görev yapan tüm yol arkadaşlarımı hürmetle selamlıyorum.

YİĞİT BULUT'U ANDI: MEKANI CENNET OLSUN

Danışmanım, dava arkadaşım Yiğit Bulut'u kaybettik... Bugün defnedilecek... Hakka uğurlayacağız. Merasime katılamayacağım ama teşkilatımız orada olacak. Ağır bir rahatsızlık geçirdi, hastanede ziyaret ettiğimde gerçekten ağır bir durumdaydı. Kaderin üstünde bir kader var. Temkinli olduğunu gördüm, teslimiyetini gördüm. Mekanı cennet olsun.

12 ŞEHİT MESAJI

6 gün önce 12 kahramanı şehit verdik. Yüreğimiz dağlandı. Bir kez daha metan gazına maruz kalarak şehit olan Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, milletimize sabır diliyorum. Hepsinden Allah razı olsun.

SREBRENİTSA SOYKIRIMINI UNUTMADI

Tüm bunlarla beraber dün bildiğiniz gibi son dönem insanlık tarihinin en utanç verici hadiselerinden biri olan Srebrenitsa soykırımının 30. yıl dönümüydü. Boşnak kardeşlerimizin yaşadığı acıyı milletçe dün olduğu gibi bugün de paylaşır, yüreğimizde hissediyoruz.

Medeni dünyanın gözleri önünde 22 aydır soykırıma uğrayan mazlum Gazze halkına da dualarımızı gönderiyor, işgale karşı yürüttükleri onurlu mücadelelerinde yanlarında olduğumuzu tekrar ifade ediyoruz.

KAMP DEĞERLENDİRMESİ

Türk siyasetinde bir marka haline gelen istişare toplantımızın bugün 32.'sini gerçekleştiriyoruz. Bugün ve yarın oturumlarla güvenlikten kalkınmaya, ekonomiden siyasete farklı başlıklarda istişareler olacak. Katılımcı arkadaşlarımız fikirlerini, tenkitlerini, tekliflerini dile getirecek. Hakikatin ışığı da böyle doğacak. AK Parti istişare kültürünün kurumsallaştığı bir siyasi harekettir. İşlerimiz hep ortak akılla, milletimize danışarak yürütüldü. Her zaman daha iyinin, millete hep daha iyi hizmet etmenin derdinde olduk. Yapıcı eleştiriyi yol aydınlatan bir fener gibi gördük.

32. toplantımızı da yine bu anlayışla icra ediyoruz. Sizlerden de gönlünüzden geçenleri bizimle açık yüreklilikle bizimle paylaşmanızı rica ediyorum.

Bundan 47 yıl önce, 14 Ağustos 1984'te Siirt ve Hakkari'de bölücü terör örgütü ilk eylemini yaptı. Bu saldırıda 2 askerimizi şehit verdik. 9 sivil yaralandı. Bu tarihten itibaren bölücü örgüt saldırılar düzenledi. 10 bine yakın güvenlik görevlimizi bu mücadele şehit verdik. 50 bine yakın vatandaşımız terör olaylarında hayatını kaybetti. Hepsine bir kez daha Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Onları unutmadık, vatanımız ebediyen var olacak, bayrağımız ebediyen semalarımızda özgürce dalgalanacak. Şehitlerimiz her zaman başımızın tacı olacak.

1984'te ilk eyleminden sonra ne yazık ki terör Türkiye'de her geçen gün tırmandı. O günden sonra nice hükümetler geldi, her biri terürün kökünü kazıyacağını söyledi ama ne yazık ki bitirilemedi. Faili meçhuller, beyaz toroslar, Diyarbakır Cezaevi, yakılan köyler, evladıyla cezaevinde Kürtçe konuşamayan analar bu yanlış uygulamalardan biriydi... Bunlar terörü daha da büyüttü, örgüte de istismar edeceği bir zemin sundu. Hataların bedelini hep birlikte ödedik.

Ekonomide 2 trilyon doları bulan bir faturayla karşılaştık. Her şeyden önemlisi terör örgütü ülkemizin kardeşliğine çok ağır hasarlar verdi. 3 Kasım 2002 seçimlerinden sonra terör meselesini çok boyutlu ele aldık. Bir yandan terörle mücadele ederken bir yandan da teröre bahane olan bataklığı kurutmanın mücadelesini verdik. Örgütün Kürt kardeşlerimizi devlet ve milletten uzaklaştırmasının önüne geçmeye çalıştık. Tarihi adımlar attık.

Son yılarda örgütün hareket kabiliyeti tamamen neredeyse kaldırdık. Irak sahasındaki harekatlarımız ve Suriye'de gerçekleşen devrim terörle mücadelede elimizi güçlendirdi. Bahçeli'nin de çağrısıyla bir dizi adımlar attık. Güvenlik birimlerimiz koordinasyon içinde çalıştı. Hassas bir süreç yönettik. Örgüt İmralı'nın da çağrısıyla kendini feshettiğini açıkladı. Dün de bu kararı hayata geçirdiğini gösterdi, bir merasimle silahlarını bıraktı.

"TÜRKİYE YÜZYILI'NIN KAPILARI ARDINA KADAR AÇILDI"

Dün itibarıyla 47 yıllık terör belası inşallah sona erme sürecine girmiştir. Türkiye uzun, acılı, sancılı bir sayfayı dün itibarıyla kapatmaya başlamıştı. Bugün unutmayalım yeni bir gündür, bugün tarihte yeni bir sayfa açılmıştır. Bugün güçlü Türkiye'nin Türkiye Yüzyılı'nın kapıları ardına kadar açılmıştır.

Bir kere şu hususun altını çizeyim, 1984'teki ilk eylem sonrasında Türkiye Cumhuriyeti terörü bitirmek için her yola başvurmuştur. Dünyadaki örneklerine bakılarak terörü bitirmek için silahlı mücadelenin ötesinde formüller denendi ancak başarı sağlanamadı. Son dönemde takip ettiğimiz Terörsüz Türkiye projemiz bir al-ver sürecinin neticesi değildir. Onun için başından beri çok dikkatliydik. Kanı durduracak, annelerin gözyaşlarını dindirecek, kardeşliği güçlendirecek her türlü girişimi yakından takip ediyoruz. Ancak şundan emin olun, devletimizin onurunu, gururunu çiğnetmeyiz. Türkiye'nin başını öne asla eğdirmeyiz. Terörsüz Türkiye projemizi de işte bu anlayışla izliyoruz.

"BAHÇELİ VE ŞAHSIMIN MİLLİYETÇİLİĞİNİ SORGULAMAK KİMSENİN HADDİ DEĞİLDİR"

İttifak ortağımız MHP lideri sayın Bahçeli ve kadrosunun milliyetçiliğini Türkiye aşkını sorgulamak kimsenin haddi değildir. Aynı şekilde şahsımın ve arkadaşlarımın milliyetçiliğini de kimse sorgulayamaz, bu kimsenin haddi ve hakkı değildir. Biz Bahçeli ve kadrosuyla beraber Türkiye Yüzyılı için bütün hayatımızı ortaya koyduk. Ülkemizin hayrına olmayan hiçbir işin içinde olmadık, olmayız. İstikametimiz, çabamız sadece Türkiye'nin hayrınadır.

Kimse korkmasın, ne yaptığımızı iyi biliyoruz. Zihninizde soru işareti oluşmasın. Ne yapıyorsak milletimiz, ülkemiz için yapıyoruz.

"TERÖR BİTİYOR DİYE ÜZÜLENLER VAR"

Bazı gerçekleri açıkça konuşmak mecburiyetindeyiz. Terör bir sektör, ekosistem oluşturdu. Eylemlerden terör tarafındakiler nemalandı, karşıt görünenler de bundan nemalandı. Rant devşirmeye yeltendiler, İşte onlar bugünlerde kendilerini belli ediyor. Terörün bitiyor olması en çok onları rahatsız ediyor. Çünkü çıkarları zedeleniyor, tezgahları bozuluyor. Oyuncaklarını kaybediyorlar. Milletim bunları görsün.

Milliyetçiyiz diyorlar, terör bitiyor diye sevinemiyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar terör bitecek, göreceksiniz! Hepsi işsiz kalacak!

Terör biterken terör istismarı da bitmektedir. Milletimin bu sahte kahramanları görmesi de en büyük arzumuzdur. Hükümet olarak son 23 yıldaki mücadelemiz, gayretlerimiz neticelenme yoluna girmiştir. Türkiye kazanmıştır, milletim kazanmıştır.

"41 YILLIK PARANTEZ KAPANMAKTA"

Türk-Kürt-Arap 86 milyon her bir vatandaşımız kazanmıştır. Tekrar altını çiziyorum; vatanımıza, huzurumuza, milletimize, devletimizin onur ve guruna kasteden, kastedecek hiçbir girişimin içinde olmayız, böyle girişimlere asla ve asla müsaade etmeyiz. Devletimiz bugün düne kadar çok daha gururlu, güçlü, onur ve en önemlisi istikbali için düne göre çok daha umutludur.

Hamdolsun 41 yıllık parantez kapanmaktadır. Terör duvarı yıkılmaktadır. Bırakın tedirgin olmayı, milletimin her bir ferdi bu tablodan dolayı bayram etmeli, her sokağımız, caddemiz ay yıldızlı bayrağımızla donatılmalıdır.

Çok değerli yol arkadaşlarım; biz tarih sahnesine dün çıkmış bir millet değiliz. Türklerin, İskitler ve Sakalar isimleriyle M.Ö. 8. yüzyıldan bugüne tarih sahnesinde olduğunu biliyoruz.

"TÜRK, KÜRT, ARAP BİR OLURSA TARİH YAZAR"

Açın tarihin sayfalarına bakın. İttifak yaptığımızda atlarımızın, kılıçlarımızın, tekbirlerimiz... Türk, Kürt, Arap eğer bir aradaysa işte o zaman Türk vardır, Kürt vardır, Arap vardı... Ayrıştıklarında ise mağlubiyet vardır, hezimet vardır, hüzün vardır. Moğol orduları İslam beldelerini yaktı, çünkü ayrışmışlardı... Haçlılar saldırdı çünkü Türk-Kürt-Arap birbirinden kopmuştu. 1. Dünya Savaşını kaybettik, aramıza duvarlar örüldü. Ne zaman ayrıldık yenildik... Ne zaman ittifak yaptık o zaman tarih yazdık.

Tarih, tekerrür ediyor. Bugün Türk ile Kürt aralarında engel olmaksızın tekrar muhabbetle kucaklaşıyor. Rabbime hamd ediyorum bugün Malazgirt, Kudüs İttifakı, İstiklal Savaşı'nın nüvesi yeniden şekilleniyor. Bugün büyük ve güçlü Türkiye'nin şafağı söküyor.

Şimdi oturup konuşacağız; silahlarla değil muhabbet ve kardeşlik için aralardakit erör engelin kaldırarak gönül gönüle konuşacağız. Her meselemizi konuşarak çözeceğiz. Bu milletin her bir vatandaşı kim olursa olsun her bir vatandaşımız devlet karşısında 1. sınıf vatandaşltır.