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Beyin ölümü gerçekleşen gencin organları 2 kişiye umut oldu

Osmaniye'de trafik kazası sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen 19 yaşındaki gencin bağışlanan karaciğer ve böbreği 2 kişiye nakledildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Temmuz 2025 12:11, Son Güncelleme : 12 Temmuz 2025 12:24
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Beyin ölümü gerçekleşen gencin organları 2 kişiye umut oldu

Trafik kazası sonrası ağır yaralanarak Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırılan Özkan Keleş'in 5 Temmuz'da beyin ölümü gerçekleşti.

Keleş'in ailesi, başka hastalara umut olması adına organ bağışında bulunma kararı aldı.

Beyin ölümü gerçekleşen Keleş'in karaciğer ve böbreği hastanede gerçekleştirilen operasyonla alındı.

Gencin karaciğeri hava yoluyla Bursa'ya, böbreği de kara yoluyla Gaziantep'e gönderilerek organ bekleyen hastalara nakledildi.

Nakil süreci ise Osmaniye İl Sağlık Müdürlüğünce görüntülendi.

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