İsrail'in Gazze Saldırıları: Son 24 Saatte 59 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 59 artarak 57 bin 882'ye yükseldi. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı. Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere hayatını kaybeden 59 Filistinli ve 208 yaralı getirildiği kaydedildi. İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 7 bin 311 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 26 bin 54 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Gazze'deki Son Durum

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 57 bin 882'ye , yaralıların sayısı ise 138 bin 95'e yükseldi.

7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı , yaralıların sayısı ise yükseldi. Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

İnsani Yardım Bölgelerinde Saldırılar

Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 809'a, yaralıların sayısı ise 5 bin 249'a çıktı.



