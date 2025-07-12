Leman Dergisi'nin yazı işleri müdürü Aslan Özdemir tutuklandı
Leman Dergisi'nin yazı işleri müdürü Aslan Özdemir tutuklandı
MEB'in Yeni Düzenlemesiyle Proje Okulları İkiye Ayrıldı
MEB'in Yeni Düzenlemesiyle Proje Okulları İkiye Ayrıldı
Aydın'dan Muğla'ya Uzanan 60 km'lik Araç Kuyruğu
Aydın'dan Muğla'ya Uzanan 60 km'lik Araç Kuyruğu
Manavgat Belediyesine Rüşvet Operasyonu: Başsavcılıktan Açıklama
Manavgat Belediyesine Rüşvet Operasyonu: Başsavcılıktan Açıklama
Grok geri döndü ama yanıtları değişmedi
Grok geri döndü ama yanıtları değişmedi
MKE dersliksiz okul için başvurular başladı
MKE dersliksiz okul için başvurular başladı
Türkiye'den Suriye'ye sefer sayıları yüzde 60 arttı
Türkiye'den Suriye'ye sefer sayıları yüzde 60 arttı
MEB'den asılsız LGS iddialarına ilişkin suç duyurusu
MEB'den asılsız LGS iddialarına ilişkin suç duyurusu
Yaz tatilinde YHT'lerde ek sefer düzenlenecek
Yaz tatilinde YHT'lerde ek sefer düzenlenecek
Eski tip ehliyetler 1 Ağustos'ta geçerliliğini yitirecek
Eski tip ehliyetler 1 Ağustos'ta geçerliliğini yitirecek
Aynı Aileye İki Okul Acısı: 15 Ay Arayla İki Kardeş Hayatını Kaybetti
Aynı Aileye İki Okul Acısı: 15 Ay Arayla İki Kardeş Hayatını Kaybetti
Erdoğan: Terörle Mücadelede Yeni Dönem Başladı
Erdoğan: Terörle Mücadelede Yeni Dönem Başladı
Akademi giriş sınavı yarın yapılacak
Akademi giriş sınavı yarın yapılacak
Kıyı Tesislerinde Araç ve Yolcu Ücretleri TL Olarak Belirlenecek
Kıyı Tesislerinde Araç ve Yolcu Ücretleri TL Olarak Belirlenecek
Terörsüz Türkiye İçin Meclis Komisyonu Kuruluyor
Terörsüz Türkiye İçin Meclis Komisyonu Kuruluyor
POS Cihazı Kullanımında Yeni Zorunluluklar Geliyor
POS Cihazı Kullanımında Yeni Zorunluluklar Geliyor
'Uluslararası Filistin Konferansı' BM merkezinde düzenlenecek
'Uluslararası Filistin Konferansı' BM merkezinde düzenlenecek
Polis Memurunun Ailesiyle Geçirdiği Kazada 3 Kişi Öldü
Polis Memurunun Ailesiyle Geçirdiği Kazada 3 Kişi Öldü
Ankara'da otomobil işçi servisine arkadan çarptı: 1 ölü, 12 yaralı
Ankara'da otomobil işçi servisine arkadan çarptı: 1 ölü, 12 yaralı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan Yerel Kalkınma Atağı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan Yerel Kalkınma Atağı
AK Parti'nin Kızılcahamam Kampı Başladı
AK Parti'nin Kızılcahamam Kampı Başladı
Kredi Kartı Yapılandırmalarında Faiz Sınırı Getirildi
Kredi Kartı Yapılandırmalarında Faiz Sınırı Getirildi
TMSF, TİKA ve Cemevi Başkanlıklarına atama yapıldı
TMSF, TİKA ve Cemevi Başkanlıklarına atama yapıldı
ABD Ankara Büyükelçisi Barrack: YPG'ye devlet borcumuz yok
ABD Ankara Büyükelçisi Barrack: YPG'ye devlet borcumuz yok
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Özgür Özel'e soruşturma
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Özgür Özel'e soruşturma
Yönetmelik Yayımlandı: Özel Eğitimde Biyometrik Kimlik Dönemi!
Yönetmelik Yayımlandı: Özel Eğitimde Biyometrik Kimlik Dönemi!
LGS'de İmam Hatiplerden 63 Öğrenci Tam Puan Aldı!
LGS'de İmam Hatiplerden 63 Öğrenci Tam Puan Aldı!
DMM: Terörsüz Türkiye Sürecinde İlgili Kurumlar Eşgüdüm Halinde
DMM: Terörsüz Türkiye Sürecinde İlgili Kurumlar Eşgüdüm Halinde
Bursa-Balıkesir sınırında orman yangını: Köy tahliye edildi
Bursa-Balıkesir sınırında orman yangını: Köy tahliye edildi
Terörsüz Türkiye İçin Tarihi Adım: Tüm Gözler TBMM'de!
Terörsüz Türkiye İçin Tarihi Adım: Tüm Gözler TBMM'de!
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Manavgat Belediyesine Rüşvet Operasyonu: Başsavcılıktan Açıklama

Manavgat Belediyesine yönelik rüşvet operasyonunda başsavcılıktan önemli açıklamalar geldi. Mehmet Engin Tüter etkin pişmanlıktan yararlandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Temmuz 2025 15:02, Son Güncelleme : 12 Temmuz 2025 15:02
Yazdır
Manavgat Belediyesine Rüşvet Operasyonu: Başsavcılıktan Açıklama

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı, Manavgat Belediyesi'ne yönelik gerçekleştirilen rüşvet operasyonuna ilişkin detaylı açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamada, operasyon kapsamında tutuklananlar arasında bulunan Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter'in etkin pişmanlıktan yararlandığı belirtildi. Ayrıca, iddia edildiği gibi Tüter'den ikinci kez ifade alınmadığı ve ilgililer hakkında uyuşturucu ya da uyarıcı madde ticaretine ilişkin herhangi bir soruşturma yürütülmediği vurgulandı.

Soruşturma kapsamında yapılan takipte, Tüter'in 30 Mayıs'ta Side Limanı bölgesinde bulunan üç farklı restoran ve eğlence mekanı sahibiyle iletişime geçerek bazı usulsüz taleplerini yerine getirmek karşılığında şahıslardan şifreli olarak bir şeyler istediği ifade edildi. Bu taleplerin alınması için şoförünü gönderdiği, şoförün ise üç ayrı işletmeden paketler alarak araca koyduğunun tespit edildiği bildirildi. Araçta yapılan aramada dokuz adet bandrollü viski bulunduğu açıklandı.

Operasyonun Detayları

  • Mehmet Engin Tüter, baklava kutusu içinde 110 bin euro rüşvet aldığı iddiasıyla tutuklandı.
  • Soruşturmanın gizliliğinin deşifre olmaması amacıyla şoför salıverildi.
  • İşletme sahipleri ve Tüter, işletmelerden bedelsiz olarak alkollü içkilerin alındığını doğruladı.
  • Tüter, emniyet müdürlüğündeki ifadesinde suçlamaları kabul etmedi ve etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmayı reddetti.
  • Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığında alınan ifadesinde ise etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini beyan etti.
  • Başsavcılık tarafından ikinci bir kez ifade alınmadı.
  • İlgililer hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticaretinden soruşturma yapılmadı.

Belediye Başkanı Kara'nın Tutuklanması

Antalya Emniyet Müdürlüğü tarafından 4 Temmuz'da başlatılan soruşturma kapsamında, aralarında Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'nın da bulunduğu 25 şüpheli gözaltına alındı. Kara, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber