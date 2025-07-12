Manavgat Belediyesine Rüşvet Operasyonu: Başsavcılıktan Açıklama

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı, Manavgat Belediyesi'ne yönelik gerçekleştirilen rüşvet operasyonuna ilişkin detaylı açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamada, operasyon kapsamında tutuklananlar arasında bulunan Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter'in etkin pişmanlıktan yararlandığı belirtildi. Ayrıca, iddia edildiği gibi Tüter'den ikinci kez ifade alınmadığı ve ilgililer hakkında uyuşturucu ya da uyarıcı madde ticaretine ilişkin herhangi bir soruşturma yürütülmediği vurgulandı.

Soruşturma kapsamında yapılan takipte, Tüter'in 30 Mayıs'ta Side Limanı bölgesinde bulunan üç farklı restoran ve eğlence mekanı sahibiyle iletişime geçerek bazı usulsüz taleplerini yerine getirmek karşılığında şahıslardan şifreli olarak bir şeyler istediği ifade edildi. Bu taleplerin alınması için şoförünü gönderdiği, şoförün ise üç ayrı işletmeden paketler alarak araca koyduğunun tespit edildiği bildirildi. Araçta yapılan aramada dokuz adet bandrollü viski bulunduğu açıklandı.

Operasyonun Detayları

Mehmet Engin Tüter , baklava kutusu içinde 110 bin euro rüşvet aldığı iddiasıyla tutuklandı.

, baklava kutusu içinde rüşvet aldığı iddiasıyla tutuklandı. Soruşturmanın gizliliğinin deşifre olmaması amacıyla şoför salıverildi.

İşletme sahipleri ve Tüter, işletmelerden bedelsiz olarak alkollü içkilerin alındığını doğruladı.

Tüter, emniyet müdürlüğündeki ifadesinde suçlamaları kabul etmedi ve etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmayı reddetti.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığında alınan ifadesinde ise etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini beyan etti.

Başsavcılık tarafından ikinci bir kez ifade alınmadı.

İlgililer hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticaretinden soruşturma yapılmadı.

Belediye Başkanı Kara'nın Tutuklanması

Antalya Emniyet Müdürlüğü tarafından 4 Temmuz'da başlatılan soruşturma kapsamında, aralarında Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'nın da bulunduğu 25 şüpheli gözaltına alındı. Kara, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



