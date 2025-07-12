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MEB'in Yeni Düzenlemesiyle Proje Okulları İkiye Ayrıldı

Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan düzenlemeyle proje okulları, "özel program uygulayan okullar" ve "özel proje uygulayan okullar" olmak üzere ikiye ayrıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Temmuz 2025 16:22, Son Güncelleme : 12 Temmuz 2025 16:23
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MEB'in Yeni Düzenlemesiyle Proje Okulları İkiye Ayrıldı

"Milli Eğitim Bakanlığı Proje Okulları Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle, Bakanlık tarafından doğrudan ya da ilgili mevzuat kapsamında çeşitli kurum ve kuruluşlarla yapılan protokoller doğrultusunda açılan, ulusal veya uluslararası düzeyde proje yürüten ve Bakanlıkça uygulamaya konulan program ya da temaları uygulayan resmi örgün eğitim kurumlarının belirlenmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Buna göre, bir eğitim kurumunun proje okulu olarak belirlenebilmesi için okulun ve öğrencilerin gelişimine katkı sunacak sürdürülebilir projeler hazırlayıp uygulama yeterliliğine sahip olması, okul gelişim projesi yürütmeyi taahhüt etmesi, ulusal veya uluslararası düzeyde özel program ya da proje yürütmesi, kamu veya özel sektörle işbirliği içinde projeler geliştirmesi ya da Bakanlıkça belirlenen sektörel mükemmeliyet merkezi faaliyetini yürüten bir mesleki ve teknik ortaöğretim kurumu olması şartlarından en az birini sağlaması gerekecek.

Özel program uygulayan okullar

Hazırlanan yönetmelikle proje okulları, "özel program uygulayan okullar" ve "özel proje uygulayan okullar" olmak üzere ikiye ayrıldı.

Özel program uygulayan okullarda, belirli alanlarda uzmanlaşmış, öğrencilere ilgili alanlara özgü bilgi ve beceriler kazandırmayı amaçlayan özgün ve hedefe yönelik eğitim programları uygulanacak.

Bilim ve teknoloji gibi belirli disiplinlerde derinlemesine eğitim verilerek öğrencilerin yeteneklerini geliştirmelerine olanak sağlanacağı özel program uygulayan okullarda, müfredat ve öğretim yöntemleri standart eğitim programlarından farklı şekilde, alanın gereksinimlerine göre özel olarak tasarlanacak.

Özel program uygulayan okullar, Bakanlıkça doğrudan belirlenebileceği gibi Bakanlıkça yapılan proje protokolleri kapsamında da belirlenebilecek.

Bu okulların binalarında en az 20 derslik, uygulanan özel programın niteliğine uygun yeterli sayıda atölye, laboratuvar ve branş derslikleri, görsel sanatlar atölyesi ve müzik dersliği, kütüphane veya z-kütüphane, okula ait spor salonu, açık spor alanları, konferans salonu, lojman, kız ve erkek öğrenciler için ayrı ayrı olmak üzere okulun tüm öğrencilerini barındırabilecek kapasiteli pansiyon bulunacak.

Okullarda AR-GE birimi kurulacak

Özel program uygulayan okullarda şubelerdeki öğrenci sayısı 24'ü geçemeyecek ve her sınıf seviyesinde en fazla 4 şube açılabilecek.

Gerçekleştirilen program kapsamında her sınıf seviyesinde, her bir şubeden en az 8 öğrenciye bir öğretmen düşecek şekilde danışman öğretmen tanımlanacak.

Araştırma-geliştirme, proje eğitimi, ölçme-değerlendirme ve izleme sonucunda elde edilen verilere yönelik süreçler ile eğitim-öğretim faaliyetlerini daha nitelikli hale getirmek amacıyla "Okul AR-GE birimi" kurulacak. Bu birim, okul müdürü başkanlığında hami tarafından belirlenen koordinatör ve okul müdürü tarafından belirlenen en az 3, en fazla 6 öğretmenden oluşacak.

Yapılan AR-GE çalışmaları sonucunda fikri ve sınai mülkiyet hakları kapsamında elde edilen ürünlerin ilgili mevzuat hükümleri kapsamında pazarlanması ve ticari şartlarının oluşturulması sağlanacak.

Özel programın uygulandığı okullarda hedeflenen başarıya ulaşılması amacıyla danışma kurulu oluşturulacak. Okulun bulunduğu ildeki belediye ile ticaret ve sanayi odasından temsilciler, ihtiyaç olması halinde kurula davet edilebilecek.

Öte yandan, özel program uygulayan okullarda okumak isteyen öğrencilerin Bakanlık tarafından yapılan merkezi sınav sonuçlarında Türkiye genelinde yüzde 1'lik başarı diliminde yer alması ve okulda uygulanan özel program doğrultusunda okul veya Bakanlık tarafından yapılacak özel sınavda başarılı olması gerekecek.

Özel proje uygulayan okullar

Özel proje uygulayan okullarda ise öğrenmede araştırma yapma, problem çözme ve düşünme becerilerini geliştirme odaklı olarak proje yaklaşımının benimsendiği, tüm öğretmen ve öğrencilerin aktif katılım sağladığı, sürdürülebilir büyümeyi amaçlayan projeler uygulanacak.

Öğrencilerin çeşitli disiplinlerde özgün projeler üreterek işbirliği yapma, sorumluluk alma ve kendi öğrenmelerini yönetme yetkinliklerinin kazanmasının amaçlandığı bu okullarda, ayrıca projeler aracılığıyla teorik bilgilerin pratiğe dönüştürülmesi sağlanacak.

Yönetmelikle, özel proje uygulayan okulların belirlenmesinde okul, ilçe/il milli eğitim müdürlüklerinin sürece aktif katılımı düzenlendi.

İl milli eğitim müdürlükleri bünyesinde kurulan "İl Proje Okulu Değerlendirme Komisyonu" ve "İl Proje Okulu Teklif Komisyonu" ile ilgili genel müdürlükler bünyesinde kurulan "Bakanlık Proje Okulu Tespit Komisyonu" aracılığıyla başvuru sürecinin daha sağlıklı yürütülmesi amaçlanarak, veriye dayalı başvuru süreci oluşturuldu.

Özel proje uygulayan okulların proje okulu olma niteliklerinin devam edip etmediğinin tespiti amacıyla okullar, bağlı bulundukları il milli eğitim müdürlüğünce her yıl izleme, bağlı bulunduğu genel müdürlük tarafından ise 2 yılda bir izleme ve değerlendirmeye tabi tutulacak.

Okul gelişim projeleriyle eğitimin kalitesinin artırılması hedeflendi

Yönetmelikle ayrıca, özel proje uygulayan okullarda "okul gelişim projeleri" hayata geçirilecek.

Okul gelişim projeleriyle okul iklimi, etkili öğrenme ortamı, etkili yönetim, mesleki gelişim, kapsayıcılık, bireyselleştirilmiş öğrenme desteği, rehberlik ve yönlendirme faaliyetleri, akademik başarı, sağlıklı yaşam, sosyal, kültürel, bilimsel ve sportif etkinlikler yoluyla eğitimin kalitesinin artırılması ve okulun bütüncül gelişiminin sağlanması amaçlandı.

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