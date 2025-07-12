Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik istifa etti

Leman Dergisi'nin yazı işleri müdürü Aslan Özdemir tutuklandı
Leman Dergisi'nin yazı işleri müdürü Aslan Özdemir tutuklandı
MEB'in Yeni Düzenlemesiyle Proje Okulları İkiye Ayrıldı
MEB'in Yeni Düzenlemesiyle Proje Okulları İkiye Ayrıldı
Aydın'dan Muğla'ya Uzanan 60 km'lik Araç Kuyruğu
Aydın'dan Muğla'ya Uzanan 60 km'lik Araç Kuyruğu
Manavgat Belediyesine Rüşvet Operasyonu: Başsavcılıktan Açıklama
Manavgat Belediyesine Rüşvet Operasyonu: Başsavcılıktan Açıklama
Grok geri döndü ama yanıtları değişmedi
Grok geri döndü ama yanıtları değişmedi
MKE dersliksiz okul için başvurular başladı
MKE dersliksiz okul için başvurular başladı
Türkiye'den Suriye'ye sefer sayıları yüzde 60 arttı
Türkiye'den Suriye'ye sefer sayıları yüzde 60 arttı
MEB'den asılsız LGS iddialarına ilişkin suç duyurusu
MEB'den asılsız LGS iddialarına ilişkin suç duyurusu
Yaz tatilinde YHT'lerde ek sefer düzenlenecek
Yaz tatilinde YHT'lerde ek sefer düzenlenecek
Eski tip ehliyetler 1 Ağustos'ta geçerliliğini yitirecek
Eski tip ehliyetler 1 Ağustos'ta geçerliliğini yitirecek
Aynı Aileye İki Okul Acısı: 15 Ay Arayla İki Kardeş Hayatını Kaybetti
Aynı Aileye İki Okul Acısı: 15 Ay Arayla İki Kardeş Hayatını Kaybetti
Erdoğan: Terörle Mücadelede Yeni Dönem Başladı
Erdoğan: Terörle Mücadelede Yeni Dönem Başladı
Akademi giriş sınavı yarın yapılacak
Akademi giriş sınavı yarın yapılacak
Kıyı Tesislerinde Araç ve Yolcu Ücretleri TL Olarak Belirlenecek
Kıyı Tesislerinde Araç ve Yolcu Ücretleri TL Olarak Belirlenecek
Terörsüz Türkiye İçin Meclis Komisyonu Kuruluyor
Terörsüz Türkiye İçin Meclis Komisyonu Kuruluyor
POS Cihazı Kullanımında Yeni Zorunluluklar Geliyor
POS Cihazı Kullanımında Yeni Zorunluluklar Geliyor
'Uluslararası Filistin Konferansı' BM merkezinde düzenlenecek
'Uluslararası Filistin Konferansı' BM merkezinde düzenlenecek
Polis Memurunun Ailesiyle Geçirdiği Kazada 3 Kişi Öldü
Polis Memurunun Ailesiyle Geçirdiği Kazada 3 Kişi Öldü
Ankara'da otomobil işçi servisine arkadan çarptı: 1 ölü, 12 yaralı
Ankara'da otomobil işçi servisine arkadan çarptı: 1 ölü, 12 yaralı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan Yerel Kalkınma Atağı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan Yerel Kalkınma Atağı
AK Parti'nin Kızılcahamam Kampı Başladı
AK Parti'nin Kızılcahamam Kampı Başladı
Kredi Kartı Yapılandırmalarında Faiz Sınırı Getirildi
Kredi Kartı Yapılandırmalarında Faiz Sınırı Getirildi
TMSF, TİKA ve Cemevi Başkanlıklarına atama yapıldı
TMSF, TİKA ve Cemevi Başkanlıklarına atama yapıldı
ABD Ankara Büyükelçisi Barrack: YPG'ye devlet borcumuz yok
ABD Ankara Büyükelçisi Barrack: YPG'ye devlet borcumuz yok
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Özgür Özel'e soruşturma
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Özgür Özel'e soruşturma
Yönetmelik Yayımlandı: Özel Eğitimde Biyometrik Kimlik Dönemi!
Yönetmelik Yayımlandı: Özel Eğitimde Biyometrik Kimlik Dönemi!
LGS'de İmam Hatiplerden 63 Öğrenci Tam Puan Aldı!
LGS'de İmam Hatiplerden 63 Öğrenci Tam Puan Aldı!
DMM: Terörsüz Türkiye Sürecinde İlgili Kurumlar Eşgüdüm Halinde
DMM: Terörsüz Türkiye Sürecinde İlgili Kurumlar Eşgüdüm Halinde
Bursa-Balıkesir sınırında orman yangını: Köy tahliye edildi
Bursa-Balıkesir sınırında orman yangını: Köy tahliye edildi
Terörsüz Türkiye İçin Tarihi Adım: Tüm Gözler TBMM'de!
Terörsüz Türkiye İçin Tarihi Adım: Tüm Gözler TBMM'de!
Ana sayfaHaberler Spor

Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik istifa etti

Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik, istifa ettiğini duyurdu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 12 Temmuz 2025 16:38, Son Güncelleme : 12 Temmuz 2025 16:29
Yazdır
Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik istifa etti

Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Sosyal medya hesbaından isitifasını duyuran Bilecik, şu ifadeleri kullandı:

"Büyük Fenerbahçe Camiasına,

Son dönemde şahsım ve ailem üzerinden kulübümüzü hedef alan karalama kampanyaları nedeniyle, eylül ayındaki olağanüstü kongrede Yönetim Kurulu üyeliğine aday olmayacağım yönündeki kararımı kamuoyuna duyurmuştum. Bu kararım, Fenerbahçe'mizin kurumsallaşması ve sürdürülebilir büyüme hedefi doğrultusunda, taşıdığım sorumluluklara odaklanma amacı taşıyordu.

Ne yazık ki bu süreçte şahsıma yöneltilen saldırıların kulübümüzün gündemini meşgul etmeyi sürdürdüğünü gözlemliyorum. Yeni sezon öncesinde Fenerbahçe'mizin yalnızca birlik ve başarı hedeflerine odaklanması gerektiğine yürekten inanıyorum.

Bu nedenle, bugün itibarıyla Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeliği görevimden istifa etme kararı aldığımı kamuoyunun bilgisine saygıyla sunuyorum.

Kıymetli Fenerbahçeliler,

Geride bıraktığımız görev yılları boyunca, kulübümüzün borç yükününün azaltılması ve mali yapısının yeniden ayağa kaldırılması başta olmak üzere; yönetim politikamızda şeffaflık, denetim ve kurumsallaşmayı tesis etmek için ve kararlılıkla kulübümüzü sağlam bir yapıya kavuşturmak için çalıştık.

Ve bugün, büyük bir iç huzurla ifade ediyorum ki; kulübümüzün finansal borç yükü artık sürdürülebilir bir düzeye ulaşmıştır. Çok yakın bir gelecekte, mali bağımsızlığımızı kazanacağımız günlerin müjdesini Sayın Başkanımız Ali Koç camiamıza verecektir. Emin olun, bu sadece bir mali başarı değil; kulübümüz adına bir yeniden doğuş hamlesidir.

Gönül isterdi ki herkes için verilen emekler her anlamda taçlansın. Ama biliyoruz ki, bazı mücadeleler zamanını bekler; bazı hizmetler ise sessizce büyür.

Hayatım boyunca taşıdığım en büyük onurlardan biri de,Fenerbahçe'mize hizmet edebilmekti. Bizlere güvenen, destek olan, her daim iyi niyetini hissettiren ve eleştirilerini samimiyetle ileten herkese yürekten teşekkür ediyorum. Yedi yıllık süreçte bilmeden, istemeden kalbini kırdığım herkesin anlayışına sığınıyorum.

Bu vesileyle, birlikte görev yapmaktan büyük bir gurur duyduğum başta Sayın Başkanımız Ali Koç olmak üzere tüm Yönetim Kurulu Üyelerine, kulüp çalışanlarımıza ve büyük Fenerbahçe Camiasına gönülden teşekkür ediyorum.

Sonsuza dek Fenerbahçe."

Mesajını paylaştı

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber