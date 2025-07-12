Leman Dergisi'nin yazı işleri müdürü Aslan Özdemir tutuklandı

Yapılan operasyonlar sonucunda yurt dışında olduğu belirlenen yazı işleri müdürü Aslan Özdemir, Türk Hava Yolları'nın Marsilya'dan gelen tarifeli uçağından indiği sırada İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından; Leman Dergisi'nin 26 Haziran tarihli sayısında Hazreti Muhammed ve Hazreti Musa'ya yönelik karikatür çizimi yayımlandığı gerekçesiyle başlatılan soruşturma sürüyor.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net