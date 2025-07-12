Leman Dergisi'nin yazı işleri müdürü Aslan Özdemir tutuklandı
Leman Dergisi'ne yönelik soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan firari yazı işleri müdürü Aslan Özdemir, tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından; Leman Dergisi'nin 26 Haziran tarihli sayısında Hazreti Muhammed ve Hazreti Musa'ya yönelik karikatür çizimi yayımlandığı gerekçesiyle başlatılan soruşturma sürüyor.
Yapılan operasyonlar sonucunda yurt dışında olduğu belirlenen yazı işleri müdürü Aslan Özdemir, Türk Hava Yolları'nın Marsilya'dan gelen tarifeli uçağından indiği sırada İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Özdemir, ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınmalarının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli müessese müdürü Ali Yavuz, grafiker Cebrail Okcu, eser sahibi Doğan Pehlevan ve yazı işleri müdürü Zafer Aknar çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanmıştı.