Orkun Kökçü formayı giydi: Alemin gözü yaşlı

David Jurasek ve Tammy Abraham'ı kadrosuna katan Beşiktaş, Orkun Kökçü ve Kyle Walker-Peters'la anlaşma sağladı.

İSTANBUL'A GELİYORLAR

İngiliz ekibi Southampton'la sözleşmesi sona eren Kyle Walker-Peters'ı da kadrosuna katan Beşiktaş iki futbolcuyu Türkiye'ye getiriyor. Peters pazartesi günü İstanbul'a iniş yapacak.

Beşiktaş, yeni transferi Orkun Kökçü'nün saat 18.00'de Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yapacağını açıkladı.

"ALEMİN GÖZÜ YAŞLI"

Beşiktaş formasını giyen ve ilk mesajı veren milli yıldızı havalimanında çok sayıda taraftarın karşılaması bekleniyor.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ile yola çıkan milli futbolcu, ilk mesajında, "Alemin gözü yaşlı, Orkun Kökçü zaten Beşiktaşlı" ifadelerini kullandı.

Siyah beyazlılar, milli yıldızı KAP'a bildirmişti. Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel Futbolcu Orkun Kökçü'nün transferi konusunda oyuncu ve kulübü Sport Lisboa E Benfica-Futebol SAD ile görüşmelere başlanmıştır."

BONSERVİSİ

Portekiz basınında, Orkun için Benfica ile 25 milyon euro şarta bağlı satın alma opsiyonu ve 5 milyon euro garanti bonus konusunda anlaşma sağlandığı yer almıştı.

1 DAKİKA FORMA GİYERSE OPSİYON DEVREDE

Sözleşmedeki özel maddede Orkun'un Beşiktaş'ta çıkacağı bir maçta, bir dakika bile forma giymesi halinde satın alma opsiyonunun devreye gireceği ifade edilmişti.

Milli futbolcu Orkun, "Çocukluk aşkım" dediği Beşiktaş için Premier Lig devleri olmak üzere Avrupa'dan birçok takımı reddetmişti.