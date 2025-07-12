Buldan: Süreç ittifakıdır, başka ittifak olarak algılanmamalı

PKK dün silah bırakma sürecini bugün Irak'ın Süleymaniye kentinde başlatmış, örgütün yöneticisi Bese Hozat dahil 30 PKK'lının katıldığı törende silahlar bir varilde yakılmıştı.

Erdoğan bugün 'tarihi' olduğu söylenen konuşmasında şunları demişti: "AK Parti, MHP ve DEM; biz en azından üçlü olarak bu yolda beraber yürüme kararı verdik. Derdimiz var.

Dertli olduğumuza göre, el ele verdiğimize göre biz bu engelleri aşarız. Artık yumrukları sıkmaya gerek yok, kucaklaşacağız, konuşacağız. Birbirimize karşı adım atarak yürüyeceğiz."

Buldan, Erdoğan'ın sözleriyle ilgili soruya şöyle yanıt verdi:

"Yanlış bir yere çekilmesin. Bu ittifak süreç ittifakıdır. Başka bir ittifak olarak algılanmamalı kesinlikle. Herkesin çizgisi ve gittiği yol bellidir.

Dolayısıyla Cumhur İttifakı'yla birlikte DEM Parti'nin süreç itibariyle ortak yol yürüyeceğinin bir mesajıydı bu.

Elbette ki biz DEM Parti olarak bu sürecin tam merkezindeyiz ama çözmesi gereken de Cumhur İttifakı'dır. Dolayısıyla böyle bir birliktelik, ortaklaşma anlamlı olacaktır.

Bence bunun adına 'süreç birlikteliği' diyelim. Sayın cumhurbaşkanı tarafından verilen mesaj, bu birlikteliğin süreç itibariyle olacağının da bir sinyaliydi."