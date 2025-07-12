Filenin Sultanları İtalya'ya mağlup oldu

Finallere gitmeyi garantileyen Türkiye, ligdeki 11 maçta 8 galibiyet ve 3 yenilgi yaşadı. İtalya ise 11 maçını da kazandı.

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