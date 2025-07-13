Resmi Gazete'de Yayımlandı: TRT'de Yönetim Kurulu Yenilendi

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) Yönetim Kurulu Başkanlığı ve üyeliklerine ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, TRT Yönetim Kurulu Başkanlığına Prof. Dr. Ferudun Yılmaz atanırken, TRT Genel Müdürlüğü ve yönetim kurulu üyeliğine Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı getirildi. Ayrıca, yönetim kurulu üyeliklerine Hale Kaplan, Meryem İlayda Atlas Çetin, Prof. Dr. Özer Köseoğlu, Büşra Karaduman Aktuna, Prof. Dr. Murat Yeşiltaş, Prof. Dr. Ramazan Yıldırım ve Doç. Dr. Oğuz Güner atandı.

TRT Yönetim Kurulu'na Atanan İsimler