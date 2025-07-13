Ankara'da 26 katlı binada yangın: 1'i Bebek 3 Kişi hayatını kaybetti

Ankara'nın Çankaya ilçesinde, Alacaatlı Mahallesi'nde bulunan 26 katlı bir binada çıkan yangında, ilk belirlemelere göre aralarında 3,5 aylık bir bebek de olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetti.

Yangın, binanın 4. katında saat 22.00 sularında henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı ve alevler kısa sürede diğer katlara sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, sağlık, UMKE ve AFAD ekibi sevk edildi. Ekipler, bina sakinlerini tahliye etti ve yangını yaklaşık 4 saat süren çalışmalar sonucunda kontrol altına aldı. Binada soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangının Etkileri ve Müdahale

7'si itfaiye eri olmak üzere 39 kişi dumandan hafif şekilde etkilendi.

dumandan hafif şekilde etkilendi. 112 Acil Sağlık ekipleri, olay yerinde 26 kişinin ayakta tedavisini gerçekleştirdi.

ekipleri, olay yerinde ayakta tedavisini gerçekleştirdi. 20 kişi , Ankara Bilkent Şehir Hastanesi, Etlik Şehir Hastanesi ve Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi, Etlik Şehir Hastanesi ve Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Hastaneye sevk edilenlerden 1 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Hayatını Kaybedenler ve Yaralılar

Yangında ilk belirlemelere göre, dumandan etkilenenler arasında 3,5 aylık bir bebek de dahil olmak üzere 3 kişi yaşamını yitirdi. Olayda yaralananların tedavisi hastanelerde sürüyor ve ekiplerin binadaki soğutma çalışmaları devam ediyor.



