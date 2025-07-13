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Uşak'ta ikiz kardeşlere av tüfeği ile ateş edildi: 1 ölü, 1 yaralı

Uşak'ta bir kişinin av tüfeğiyle ikiz kardeşlere ateş edilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Temmuz 2025 07:28, Son Güncelleme : 13 Temmuz 2025 07:29
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Uşak'ta ikiz kardeşlere av tüfeği ile ateş edildi: 1 ölü, 1 yaralı

Olay, Uşak merkeze bağlı Hacıkadem Çamlığı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ormanlık alanda oturan ikiz kardeşler O.U. (31) ile O.U.'ya (31) iddiaya göre K.İ.'nin plakasız bir araçla gelerek av tüfeği ile ateş etti.
Ateş edilmesinin ardından yaralanan ikiz kardeşler, yanlarında bulunan arkadaşları tarafından araçla kentte bulunan bir özel hastaneye götürüldü. Burada ikiz kardeşlerden 1'ne yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, diğerinin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayın ardından hastaneye jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekiplerince olayı gören arkadaşlarının ifadesini aldı. Arkadaşları ifadesinde, K.İ.'nin plakasız bir araçla yanlarına geldiğini ve ateş ederek olay yerinden kaçtığını iddia ettiler.

Öte yandan, jandarma ekiplerince olay yerinden kaçan şüpheli için yakalanması için çalışma başlatılırken, ikiz kardeşler ile K.İ.'nin önceden husumetli olduğu iddia edildi.

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