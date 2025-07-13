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TBMM'de Yoğun Mesai: Milletvekilleri Fazla Mesai Yapacak

TBMM Genel Kurulu hafta sonları da dahil 24 Temmuz'a kadar çalışmalarını sürdürecek. Enerji ve sağlık alanlarındaki bazı düzenlemeler ile vergide adalet ve etkinliğin artırılmasını amaçlayan ekonomi paketi ele alınacak.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 13 Temmuz 2025 07:40, Son Güncelleme : 13 Temmuz 2025 07:42
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TBMM'de Yoğun Mesai: Milletvekilleri Fazla Mesai Yapacak

Türkiye Gazetesi'nden Esma Altın'ın haberine göre; 1 Temmuz'da tatile girmesi gerekirken, çalışmalarına devam etme kararı alan TBMM, gündemindeki konuları tamamlamak için fazla mesai yapacak. AK Parti Meclis Grubu'nun hazırladığı taslak takvime göre, TBMM Genel Kurulu hafta sonları da dahil 24 Temmuz'a kadar çalışmalarını sürdürecek.

Muhalefetin en fazla tepki gösterdiği, kamuoyunda "süper izin" düzenlemesi olarak bilinen ve zeytinliklerin maden sahalarına açılmasını öngören enerji alanındaki bazı düzenlemeleri içeren teklifin görüşmelerinin gergin geçmesi beklenmektedir. Geçtiğimiz hafta genel kurul gündemine gelen teklifin, bu hafta kanunlaşması öngörülmektedir.

Ekonomi Paketi ve Diğer Düzenlemeler

Ardından, kayıt dışılıkla mücadele, vergi adaletinin güçlendirilmesi, indirim ve istisnaların sınırlandırılmasına yönelik düzenlemeleri içeren ekonomik paketin görüşmelerine geçilecektir.

Tatilden Önce Kanunlaşacak Sağlık Düzenlemeleri

Sağlık alanında bazı düzenlemeler içeren teklif de Meclis tatile girmeden genel kurulda ele alınacaktır. Teklifte şu maddeler yer almaktadır:

  • İlaçta stokçuluk ve fırsatçılığın önüne geçilmesi
  • Özel tıbbi ilaçlara e-takip sistemi getirilmesi
  • Özel hastanelere reklam sınırlandırılması
  • e-Devlet üzerinden organ bağışı yapılabilmesi
  • Tıbbi cihaz sahteciliğine karşı yeni yaptırımlar getirilmesi
  • 10 milyon liraya kadar para cezası uygulanması
  • Özel sağlık kuruluşlarındaki hekimlere en fazla iki sağlık kurumunda çalışabilme şartı getirilmesi
  • Aile sağlığı merkezlerinde uzman hekim sayısının artırılması
  • Kenevirin tıbbi amaçlı kullanılması

Uluslararası Sözleşmeler ve Komisyon Çalışmaları

Genel kurul takvimine göre, dört adet uluslararası sözleşmenin de görüşülmesi planlanmaktadır. Ayrıca, "Terörsüz Türkiye" sürecinin en önemli aşamalarından biri olan ve Meclis'te kurulacak, bütün partilerin temsil edileceği bir komisyon için önümüzdeki hafta harekete geçilecektir. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, siyasi partilere yazı yazarak komisyona üye isteyecektir.


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