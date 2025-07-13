Site ve apartmanlarda 'uzatma kablosu' krizi

Elektrikli araç sayısının 200 bini aştığı Türkiye'de, araç şarjı artık sadece bireysel değil, toplumsal bir mesele haline gelmiştir. Özellikle apartman ve sitelerde şarj istasyonu ihtiyacı, uzatma kablosu tartışmalarıyla daha da karmaşık bir hal almıştır.

Birçok sürücü, aracını prizlere bağlayarak şarj etmeye çalışırken, bu yöntem hem güvenlik riskleri doğurmakta hem de komşular arasında anlaşmazlıklara yol açmaktadır. Yangın riski en önemli sıkıntılardan biri olarak öne çıkmaktadır. Uzmanlar, uygunsuz bağlantıların özellikle gece saatlerinde büyük tehlike oluşturduğunu vurgulamaktadır. Türkiye'de son bir yıl içinde 5 bine yakın elektrikli aracın yanması, bu tehlikenin ne kadar ciddi olduğunu gözler önüne sermektedir.

Apartman ve Sitelerde Şarj İstasyonu Tartışmaları

Site yönetimlerinin beşte dört çoğunluğu sağlaması halinde kanunlara uygun olarak istasyon kurulabilmektedir. Ancak uygulamada birçok apartmanda bu çoğunluğa ulaşılamamaktadır. Tartışmaların büyümesiyle birlikte bazı site sakinleri mahkemeye başvurmakta, uzmanlar ise detaylı bir kanuni düzenleme yapılması gerektiği görüşünde birleşmektedir.

Gelecekte Beklenen Gelişmeler

Elektrikli araçların yaygınlaşması ile birlikte bu tartışmaların daha da artması beklenmektedir.

ile birlikte bu tartışmaların daha da artması beklenmektedir. Sürdürülebilir şehir hayatı için hızlı, güvenli ve adil çözümler üretilmesi kaçınılmaz hale gelmektedir.

NECMİ ÇİÇEKÇİ