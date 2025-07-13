Terörsüz Türkiye Yolunda Gözler PKK Kamplarında

Terörsüz Türkiye sürecinde, PKK silah bırakırken, silahsızlanmanın ardından örgütün kontrol ettiği 11 büyük kampın da boşaltılması bekleniyor. Bu kamplar arasında örgütün tepe yöneticilerinin de kaldığı Kandil ve Mahmur da yer alıyor.

Sabah'tan Hüseyin Kaçar'ın haberine göre; süreç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü iradesi ve MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin desteğiyle devam ediyor. 27 Şubat'ta İmralı Cezaevi'nden Abdullah Öcalan'ın çağrısına uyan PKK, geçtiğimiz günlerde Kandil'de toplanarak kendini feshetti. İmralı'dan gelen görüntülü videoda, "silahları bırakın" çağrısından sonra KCK, silah bırakacak 30 kişilik bir grup belirledi ve grubun liderliğini KCK'nın Yürütme Konseyi Eşbaşkanı Bese Hozat üstlendi.

Gözler Kuzey Irak'taki Kamplara Çevrildi

Süleymaniye'nin Surdaş nahiyesi yakınlarındaki Casene Mağarası'nda silah bırakmanın ilk aşaması başlarken, gözler Kuzey Irak'taki kamplara çevrildi. Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 47 yıl önce kurulan ve Türkiye'ye saldırılarını Kuzey Irak'taki kamplarda planlayarak gerçekleştiren PKK'nın bölgede kontrol ettiği 11 önemli büyük kampı bulunuyor.

Kuzey Irak'taki En Önemli Kamplar

Zap Kampı: Hakkari'nin Çukurca ilçesi karşısında yer alan ve gözle görülebilen bu kamp, örgütün en önem verdiği alanlardan biri olarak biliniyor.

Hakkari'nin Çukurca ilçesi karşısında yer alan ve gözle görülebilen bu kamp, örgütün en önem verdiği alanlardan biri olarak biliniyor. Sinat, Haftanin, Gara, Hakurk, Metina, Avaşin-Basyan ve Etruş Kampları: Bu kamplar da örgüt mensupları tarafından aktif olarak kullanılıyor. Hastane, elektrik üreten küçük baraj, eğitim alanları ve cephanelerin gizlendiği mağaralar bu kamplarda yer alıyor.

Kamp Boşaltma Süreci

Terörsüz Türkiye sürecinde, söz konusu bu kampların da silahsızlanma evresinin tamamlanmasının ardından tamamen boşaltılması bekleniyor. Özellikle Zap kampının yanı sıra örgütün kontrol ettiği diğer kampların da süreç içerisinde kapatılması ve kontrolün yerel yönetime bırakılması öngörülüyor.

Kandil, Sincar ve Mahmur Kampları

Kandil Kampı: İran-Irak sınırında yer alıyor ve örgütün tepe yöneticileri burada kalıyor.

İran-Irak sınırında yer alıyor ve örgütün tepe yöneticileri burada kalıyor. Sincar Kampı: Suriye'ye açılan bu kamp, stratejik öneme sahip.

Suriye'ye açılan bu kamp, stratejik öneme sahip. Mahmur Kampı: Musul yakınlarında bulunan bu kampta sadece 15 bin kişi kalıyor ve kontrolü PKK tarafından sağlanıyor.

Bu üç kamp, diğerlerine oranla daha güvenli olması nedeniyle PKK'lıların en yoğun olarak kaldığı alanlar arasında yer alıyor. Süreç içerisinde bu kampların da kapatılması ve kontrolün yerel yönetime devredilmesi bekleniyor.



