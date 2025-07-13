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Öğretmenliğe Atamada Yeni Dönem! İlk MEB AGS bugün

Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı bugün yapılacak. İlk oturum olan Akademi Giriş Sınavı saat 10.15'te başlayacak. Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi oturumu saat 14.45'te başlayacak. Sınav sonuçları 13 Ağustos'ta ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden ilan edilecek.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 13 Temmuz 2025 09:45, Son Güncelleme : 13 Temmuz 2025 09:43
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Öğretmenliğe Atamada Yeni Dönem! İlk MEB AGS bugün

Milli Eğitim Bakanlığı bu yıl ilk kez 10 bin öğretmen adayına "Milli Eğitim Akademisi"nin kapılarını açıyor. Eylül ayında açılacak olan akademide eğitim almak isteyen adaylar, bugün yapılacak Akademi Giriş Sınavına katılacak. Bu sınav ile birlikte, öğretmen atamalarında KPSS şartı kaldırılmış olacak.

Akademi Giriş Sınavı Detayları

  • Sınav iki oturum şeklinde gerçekleştirilecek.
  • İlk oturum olan Akademi Giriş Sınavı saat 10.15'te başlayacak ve adaylara 80 soru yöneltilecek.
  • İkinci oturum olan Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise saat 14.45'te başlayacak ve adaylar 50 soruya yanıt verecek.

Sınav Konuları

  • Sözel ve sayısal yetenek
  • Tarih
  • Coğrafya
  • Eğitimin temelleri
  • Türk milli eğitim sistemi ile mevzuatı

Adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri, sınav günü saat 10.00'a kadar açık olacak. Alanı dil olan öğretmen adaylarının sınavı ise, Akademi Giriş Sınavı ile Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı puanlarının yüzde 50'si esas alınarak hesaplanacak.

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi ya da Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına girmeyecek öğretmen adayları için sınav puanı yalnızca Akademi Giriş Sınavı ile oluşturulacak. Sınav sonuçları, 13 Ağustos'ta ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden ilan edilecek.


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