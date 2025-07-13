THY'den 4 Ayrı Kategoride Kabin Memuru Alımı

THY, farklı deneyim ve yetkinlik düzeylerindeki adaylara yönelik hazırladığı dört ayrı Take-Off Cabin ilanı ile binlerce kişiye önemli bir kariyer fırsatı sağlamaktadır. Bu ilanlar; hizmet sektörü deneyimi olanlar, ikinci yabancı dil bilenler, daha önce kabin memuru olarak görev yapmış olanlar ve mesleğe yeni adım atmak isteyen tecrübesiz adaylar için hazırlanmıştır.

Başvuru sürecini başarıyla tamamlayan adaylar, gerekli eğitimlerin ardından THY uçaklarında görev almaya başlayacaktır. Başvurular, kariyer.thy.com adresinden yapılacak olup, son başvuru tarihleri ilan bazında değişiklik gösterebileceğinden adayların güncel ilan detaylarını düzenli olarak takip etmeleri gerekmektedir.

Farklı Kategorilere Yönelik Dört Ayrı Fırsat

Take-Off Cabin (Hizmet sektörü deneyimli) kadın/erkek: En az ön lisans mezunu, hizmet sektöründe en az 2 yıl deneyimi bulunan, iyi derecede İngilizce bilen ve iletişimi güçlü kadın ve erkek adaylara yöneliktir.

En az ön lisans mezunu, hizmet sektöründe en az bulunan, iyi derecede İngilizce bilen ve iletişimi güçlü kadın ve erkek adaylara yöneliktir. Take-Off Cabin (2. yabancı dil bilen) kadın/erkek: İngilizceye ek olarak Fransızca, İspanyolca, Çince, Rusça veya Arapça dillerinden en az birini iyi derecede bilen, en az ön lisans mezunu kadın ve erkek adaylara yöneliktir.

İngilizceye ek olarak dillerinden en az birini iyi derecede bilen, en az ön lisans mezunu kadın ve erkek adaylara yöneliktir. Take-Off Cabin (Tecrübeli) kadın/erkek: Bir havayolu şirketinde en az 2 yıl kabin memuru olarak görev almış, geçerli "Kabin Ekibi Temel Eğitim Sertifikası" na sahip ve son uçuşunun üzerinden 5 yıldan fazla süre geçmemiş kadın ve erkek adaylara yöneliktir.

Bir havayolu şirketinde en az olarak görev almış, geçerli na sahip ve son uçuşunun üzerinden kadın ve erkek adaylara yöneliktir. Take-Off Cabin (Tecrübesiz) Kadın: Lisans mezunu ya da belirli ön lisans programlarından (Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği) mezun olan kadın adaylara yöneliktir.



