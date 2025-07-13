Belediyede Büyük Vurgun! Şile'de Rüşvet Pazarlığı Kamerada

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından 10 Temmuz'da Şile Belediyesi'ne yönelik olarak 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'irtikap', 'rüşvet' ve 'ihaleye fesat karıştırma' suçlarından operasyon düzenlendi. Operasyonda Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın da aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı. Tanık beyanları doğrultusunda yapılan çalışmalarda, belediye içerisinde başkan, başkan yardımcısı ve hukuk işleri sorumlusunun da aralarında bulunduğu şüphelilerin, 'başkanın ricası', 'yardım' ve benzeri ifadelerle planlı bir şekilde rüşvet talep ettikleri ve aldıkları kaydedildi. Operasyonda, Şile Belediyesi Hukuk İşlerinden Sorumlu Avukat A.Ş., yapı ruhsatlarının verilmesi karşılığında 20 bin Euro'yu rüşvet olarak aldığı esnada suçüstü yapılarak gözaltına alındı.

İfadeler ve Savunmalar

Avukat A.Ş.'nin İfadesi

Avukat A.Ş.'nin alınan ifadesinde, "Şile Belediyesi ile 2025 yılı Mart ayında avukatlık danışmanlık sözleşmesi yaparak bu kapsamda Belediye Zabıta Müdürlüğü, İmar Müdürlüğü, Emlak Müdürlüğü ve Planlama Müdürlüğü ile alakalı hukuki bir soru sorulduğunda bunların muhatabı olarak sorulara cevap vermede görevliyim. Rüşvet konusunda ise avukatlık kanunu 58. maddesini gerekçe göstererek bu soruya savcılık makamında cevap vermek istiyorum." dedi.

Başkan Özgür Kabadayı'nın Savunması

Şüpheli sıfatıyla ifade veren Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı, "Göreve geldiğimde yetkileri yardımcılarıma devrettim, yapılan usulsüz işlemler hakkında bilgim bulunmuyor. Bazı bölümlerde beyanlarda başkan olarak tabir edilen kişi ben değilim. Belediye Başkan Yardımcısı T.T.Ö.'dür." dedi.



