LGS Tercih Süreci Yarın Başlıyor! Son Gün 24 Temmuz

1 milyona yakın 8'inci sınıf öğrencisi için tercih süreci yarın başlıyor. Tercih işlemleri 24 Temmuz tarihine kadar e-Okul üzerinden yapılabilecek. Tercih yaparken, Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu dikkate alınacak. Liselere yerleştirmeler; yerel, merkezi ve pansiyonlu okullar olmak üzere üç kategoride gerçekleştirilecek.

Tercih Sürecinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Tüm öğrencilerin yerel yerleştirme tercihi yapması zorunlu.

yapması zorunlu. İlk 3 okulu ikamet adresinin bulunduğu kayıt alanından seçmek şartıyla öğrenciler en fazla 5 okul tercihinde bulunacak.

ikamet adresinin bulunduğu kayıt alanından seçmek şartıyla öğrenciler en fazla tercihinde bulunacak. Yerel yerleştirme ile tercih yapacak öğrencilerin ikamet adresi, başarı puanı ve devamsızlık kriterleri dikkate alınacak.

ve dikkate alınacak. Değerlendirmede eşitlik olması durumunda sırasıyla 8, 7 ve 6'ncı sınıflardaki yıl sonu başarı puanı üstünlüğüne bakılarak yerleştirme yapılacak.

bakılarak yerleştirme yapılacak. Sınavla öğrenci alan liseler için LGS puanı ve yüzdelik dilim esas alınacak.

ve esas alınacak. Pansiyonlu okullar için tercih yapmak isteğe bağlı olacak.

Sonuçların Açıklanması

Tercih sürecinin tamamlanmasıyla birlikte, yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 4 Ağustos'ta ilan edilecek.



