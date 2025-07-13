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LGS Tercih Süreci Yarın Başlıyor! Son Gün 24 Temmuz

8. sınıf öğrencileri için lise tercih maratonu başlıyor. Yerel, merkezi ve pansiyonlu okul seçenekleriyle ilgili tüm detaylar haberde!

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 13 Temmuz 2025 10:45, Son Güncelleme : 13 Temmuz 2025 10:47
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LGS Tercih Süreci Yarın Başlıyor! Son Gün 24 Temmuz

1 milyona yakın 8'inci sınıf öğrencisi için tercih süreci yarın başlıyor. Tercih işlemleri 24 Temmuz tarihine kadar e-Okul üzerinden yapılabilecek. Tercih yaparken, Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu dikkate alınacak. Liselere yerleştirmeler; yerel, merkezi ve pansiyonlu okullar olmak üzere üç kategoride gerçekleştirilecek.

Tercih Sürecinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

  • Tüm öğrencilerin yerel yerleştirme tercihi yapması zorunlu.
  • İlk 3 okulu ikamet adresinin bulunduğu kayıt alanından seçmek şartıyla öğrenciler en fazla 5 okul tercihinde bulunacak.
  • Yerel yerleştirme ile tercih yapacak öğrencilerin ikamet adresi, başarı puanı ve devamsızlık kriterleri dikkate alınacak.
  • Değerlendirmede eşitlik olması durumunda sırasıyla 8, 7 ve 6'ncı sınıflardaki yıl sonu başarı puanı üstünlüğüne bakılarak yerleştirme yapılacak.
  • Sınavla öğrenci alan liseler için LGS puanı ve yüzdelik dilim esas alınacak.
  • Pansiyonlu okullar için tercih yapmak isteğe bağlı olacak.

Sonuçların Açıklanması

Tercih sürecinin tamamlanmasıyla birlikte, yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 4 Ağustos'ta ilan edilecek.


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