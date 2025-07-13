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Tatilcinin Zaferi: Oteldeki Kötü Koku Sonrası Ücret İadesi Kararı

Antalya'da tatil yapan bir aile, oteldeki lağım kokusu nedeniyle Tüketici Hakem Heyetine başvurdu. Sonuç: Ücretin yarısı iade edildi! Detaylar haberimizde.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Temmuz 2025 10:58, Son Güncelleme : 13 Temmuz 2025 11:06
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Tatilcinin Zaferi: Oteldeki Kötü Koku Sonrası Ücret İadesi Kararı

Giresun'da Bir Tüketicinin Otel Şikayeti SonuçlandıGiresun'da yaşayan Doğan Bayrak, 16 Ağustos 2024'te Antalya'da ailesiyle tatil yapmak için bir acente üzerinden rezervasyon yaptırdı. Otele vardıklarında "otelin temiz olmadığı ve lağım kokusu hissedildiğini" belirten Bayrak, acenteyi arayarak rezervasyonunun iptalini ve ücretinin iadesini talep etti. Ancak acente olumsuz yanıt verdi. Bunun üzerine Bayrak, Giresun İl Tüketici Hakem Heyetine başvurdu.

Hakem Heyetinin Kararı

Yapılan incelemede, otelde kanalizasyon arızası meydana geldiği ve giderildiği, lağım kokusunun süresinin ise belirsiz olduğu tespit edildi. Koku kısa süreli de olsa tüketicinin konaklamasına olumsuz etki edeceği belirtildi. Ayrıca, kokunun hangi alanları etkilediğinin tespit edilemeyeceği ve iptal edilen rezervasyon sebebiyle otelin yeni müşteri bulamayacağı ifade edildi. Tüm bedelin iadesinin hakkaniyetli olmayacağına karar verildi.

  • Rezervasyon bedeli: 9 bin 560 lira
  • İade edilen tutar: 4 bin 780 lira

Doğan Bayrak'ın Yaşadıkları

39 yaşındaki Bayrak, Antalya'da bir otelde konaklama süresinin bitmesi üzerine acente aracılığıyla Gazipaşa ilçesinde başka bir otel için rezervasyon yaptırdığını belirtti. Otele gittiğinde koku ve temizlik gibi olumsuzluklar nedeniyle rezervasyonu iptal ettirmek istediğini, ancak ücret iadesinin olmayacağının kendisine bildirildiğini söyledi. Bayrak, fotoğraflarda güzel görünen otele vardıklarında farklı bir durumla karşılaştıklarını vurguladı. Rezervasyon iptali isteğini ilettiğinde acenteyle görüşülmesi gerektiği cevabını aldı. "Acente de 'Otel ile görüşüp size döneceğiz' dedi ama döndüklerinde de ücret iadesinin yapılamayacağını söylediler. Ben de otelden Tüketici Hakem Heyetine başvuracağımı söyleyerek ayrıldım." dedi.

Tüketicilere Tavsiye

Bayrak, Tüketici Hakem Heyetinin verdiği karardan memnun olduğunu belirterek, diğer tüketicilere de bu gibi konularda mağduriyet yaşamaları halinde ilgili yerlere başvurmalarını tavsiye etti.

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin'in Açıklamaları

Mahmut Şahin, tüketicinin kaliteli hizmet alma düşüncesinin gelişmişliğin göstergesi olduğunu söyledi. Ortada ayıplı bir hizmet durumu olduğunu belirten Şahin, tüketicinin hakkını yasal yollardan aramasının memnuniyet verici olduğunu ifade etti.

  • "İnsanımızın kaliteli hizmet alma düşüncesi bizim gelişmişliğimizin de göstergesidir."
  • "Hizmetin daha da kaliteli hale gelmesi bizim isteklerimizle sağlanacaktır."
  • "Bütün tüketiciler böyle bir durumla karşılaşırsa hizmet kalitesi ve temizlik açısından bunu belgelemeli ve haklarını aramalıdır."
  • Bu hakem heyeti kararı dalındaki ilk karar.
  • "Tatilinizi nerede yaparsanız yapın, bulunduğunuz il ya da ilçedeki hakem heyetine başvurarak hakkınızı alabilirsiniz."


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